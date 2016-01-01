ستسمح بتكوين متربصين في مجال الصناعات الميكانيكية شراكة جزائرية سويدية لإنتاج المركبات الصناعية بوهران

تمّ، صبيحة الخميس، التوقيع على اتفاقيتي شراكة مع مؤسسة "سكانيا" السويدية المتخصصة في صناعة المركبات الصناعية ومؤسسة "Le grand" الجزائرية المختصة في الكهرباء وهذا على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الكائن بمنطقة السانيا بوهران.

وأكّد المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين بوهران، طويل عبد القادر، في تصريح لـ"الشروق"، أنّ هاتين الاتفاقيتين تدخلان في إطار ترسيخ عاصمة غرب البلاد كقطب بامتياز في صناعة السيارات وصيانتها، كما أنّ هذه الشراكة تسمح بتكوين المتربصين في مجال الصناعة الميكانيكية بالولاية، حيث تدفعهم إلى العمل نحو التقدّم لرفع مستوى الكفاءات المهنية، مضيفا أنّه تمّ تكوين 20 أستاذا تابعين لقطاع التكوين المهني في هذا التخصص حتّى يتسنى لهم الوصول إلى النوعية والجودة والاستفادة من الخبرة.

وفي نفس السياق، قالت مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالسانيا، ساحولي فاطمة: "إنّ هذه الشراكة سمحت بتزويد المعهد بمعدات بيداغوجية، بدورها سمحت بالمساعدة في تكوين المتربصين على أكمل وجه مشيرة إلى 1533 كعدد المتربصين الموزّعين بمختلف التخصصات منهم 190 يعتبرون متربصين جددا، قد تمّ إدماجهم خلال الدورة الأخيرة.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ هاتين الاتفاقيتين تضافان إلى الاتفاقيات الأخرى التي وقعتها مديرية التكوين والتعليم المهنيين مؤخرا على مستوى الولاية مع جميع القطاعات الفاعلة في الميدان من أجل ترقية نوعية التكوين.