يبدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلـف سعد الحريري، الجمعة، مشاورات مع النواب، تستمر حتى ظهر السبت لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلن الحريري وفي وقت سابق أنه يتطلع إلى تشكيل حكومة إجماع وطني سريعا، مشيرا إلى أن حكومته ستسعى لحماية لبنان من "النار المشتعلة حوله"، وإعادة "الأمل والثقة إلى شبابنا لمستقبل أفضل، وثقة العرب والعالم بوطننا".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد كلف، الخميس، رئيس تيار المستقبل بتشكيل الحكومة الجديدة بعد مشاورات استمرت يومين.
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الحريري يبدأ مشاورات لتشكيل حكومة لبنانية جديدة
وكالات
يبدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلـف سعد الحريري، الجمعة، مشاورات مع النواب، تستمر حتى ظهر السبت لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.
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وأعلن الحريري وفي وقت سابق أنه يتطلع إلى تشكيل حكومة إجماع وطني سريعا، مشيرا إلى أن حكومته ستسعى لحماية لبنان من "النار المشتعلة حوله"، وإعادة "الأمل والثقة إلى شبابنا لمستقبل أفضل، وثقة العرب والعالم بوطننا".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد كلف، الخميس، رئيس تيار المستقبل بتشكيل الحكومة الجديدة بعد مشاورات استمرت يومين.