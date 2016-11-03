اضطر العديد من المستشفيات التابعة لمقاطعة "لينكولنشاير"، شرقي بريطانيا، إلى إلغاء المئات من العمليات الجراحية، بعد ظهور فيروس خطير أصاب حواسيب شبكة الخدمات الصحية الوطنية.
وعرضت مؤسسة "Goole NHS " ولينكولنشاير الشمالية تحذيراً باللون الأحمر يشير إلى استهداف موقعها الإلكتروني، وإصابة أنظمتها في سكونثورب وغريمسبي، في 30 أكتوبر الماضي، بفيروس.
وحسب موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، أجبر الهجوم مسؤولي الموقع على إغلاق كل النظم الرئيسية ضمن شبكة تكنولوجيا المعلومات المشتركة، بغية عزل وتدمير الفيروس، وهو ما أدى إلى إلغاء العمليات الجراحية.
وجرى إلغاء عدد كبير من العمليات الطبية مثل عمليات التخطيط والمواعيد في العيادات الخارجية والإجراءات التشخيصية، قبل أن يتم تحويل المرضى إلى المستشفيات المجاورة.
يشار إلى أن خطر الهجمات الإلكترونية على أنظمة المستشفيات ظهر بشكل كبير في عام 2016، مما يهدد المعلومات الطبية والشخصية للمرضى، وقد يؤدي أيضاً إلى الضرر بحياة المرضى.
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هجوم إلكتروني يلغي مئات العمليات الجراحية ببريطانيا
وكالات
اضطر العديد من المستشفيات التابعة لمقاطعة "لينكولنشاير"، شرقي بريطانيا، إلى إلغاء المئات من العمليات الجراحية، بعد ظهور فيروس خطير أصاب حواسيب شبكة الخدمات الصحية الوطنية.
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وعرضت مؤسسة "Goole NHS " ولينكولنشاير الشمالية تحذيراً باللون الأحمر يشير إلى استهداف موقعها الإلكتروني، وإصابة أنظمتها في سكونثورب وغريمسبي، في 30 أكتوبر الماضي، بفيروس.
وحسب موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، أجبر الهجوم مسؤولي الموقع على إغلاق كل النظم الرئيسية ضمن شبكة تكنولوجيا المعلومات المشتركة، بغية عزل وتدمير الفيروس، وهو ما أدى إلى إلغاء العمليات الجراحية.
وجرى إلغاء عدد كبير من العمليات الطبية مثل عمليات التخطيط والمواعيد في العيادات الخارجية والإجراءات التشخيصية، قبل أن يتم تحويل المرضى إلى المستشفيات المجاورة.
يشار إلى أن خطر الهجمات الإلكترونية على أنظمة المستشفيات ظهر بشكل كبير في عام 2016، مما يهدد المعلومات الطبية والشخصية للمرضى، وقد يؤدي أيضاً إلى الضرر بحياة المرضى.