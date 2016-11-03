مسؤول صيني متهم بتلقي رشوة قدرها 84 مليون دولار

مثل المدير السابق لشركة "Guangdong Materials Group" الحكومية الصينية أمام القضاء، الجمعة، في قضية استلام رشوة قدرها 84 مليون دولار.

ووفقا للنيابة العامة فإن المدير السابق للشركة تجوان ياوو استلم رشوة تقدر بـ 16.5 مليون يوان خلال الفترة من 2002 إلى 2012، كما أصبح مالكا لعقارات تقدر قيمتها بـ 554 مليون يوان بين الفترة 1999 و2009.

وتختص الشركة الحكومية العملاقة "Guangdong Materials Group " في صناعة المعادن.

وقد أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ الحرب على الفساد منذ وصوله إلى السلطة عام 2012. وتمت معاقبة آلاف الموظفين الحكوميين منذ توليه السلطة حتى الآن في قضايا فساد.