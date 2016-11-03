بعد انتقاده السعودية إقالة وزير الشؤون الدينية التونسي

أقال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وزير الشؤون الدينية، عبد الجليل بن سالم، من مهامه وذلك لعدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية.

وقرر رئيس الحكومة تكليف وزير العدل، غازي الجريبي، بتسيير وزارة الشؤون الدينية بالنيابة.

وكان وزير الشؤون الدينية عبد الجليل سالم، قد صرح، الخميس، خلال جلسة استماع له بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، بأن "السعودية والمدرسة الوهابية هي سبب الصراع وما يشهده العالم الإسلامي من تشدد وإرهاب".