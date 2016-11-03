تمكنت فرقة مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، خلال الـ48 ساعة الأخيرة من توقيف أربعة أشخاص وحجز 500 غرام من الكوكايين و250 غرام من الحشيش من نوع القنب الهندي بالجزائر الوسطى.
وأفاد بيان لأمن ولاية الجزائر، الجمعة، أنه "في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، لاسيما الحضرية منها تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية من تفكيك عصابة تنتمي إلى شبكة تحترف الاتجار غير الشرعي بالمخدرات الصلبة من نوع الكوكايين".
وأشار ذات المصدر أنه تم جلب المخدرات على "محور ولايات تلمسان، وهران، الجزائر وبومرداس، انطلاقا من بلد مجاور من أقصى الغرب"، مضيفا أن "حيثيات القضية بدأت على إثر عملية تفتيش مركبة سياحية أسفرت عن ضبط كمية معتبرة من المخدرات بإحكام داخل المركبة.
وبعد إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أسفرت العملية عن إيقاف 4 أشخاص من ذوي السوابق العدلية مع حجز 500 غرام من الكوكايين 250 غرام من الحشيش من نوع القنب الهندي المعروف بالماريخوانا".
كما تم حجز "مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر ب2.500 أورو و 50 دولار أمريكي، إضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب 130 مليون سنتيم و13 هاتفا نقالا وكذا 4 سيارات سياحية كانت تستعمل من قبل أفراد العصابة للترويج والاتجار بالمخدرات".
وقد تم تقديم جميع الأشخاص الأربعة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث تم إيداعهم - حسب ما جاء في البيان - الحبس المؤقت.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1جامعة باب الزوار تحتل المرتبة الأولى وطنيا و31 عربيا
2الأفلان لن يدخل المتحف.. ويدي ممدودة إلى المنشقين!
3نحو إضراب شامل يشل قطاع البريد والمواصلات
4غياب الرقابة البعدية والقبلية أكبر مشاكل العمران في الجزائر
5مشكلتنا ليست مع ولد عباس بل مع الرداءة !
Français English
الرأي
سليم قلالة
مالك بن نبي و"عبيد النورونات"
سلطان بركاني
هل عاد زمن الزّردات والوعدات؟
معلومي ياسين
ليكنس لا يحب إلا أموال الجزائر
عبد الناصر
الانزلاق!
عمار يزلي
ما تركه G1 لـG4
محمد الهادي الحسني
ما كان ابن نبي تقدميا ولا يساريا ولكن كان حنيفا مسلما (*)
محمد سليم قلالة
هذا الجيل الذي عجزنا عن فهمه
جمال لعلامي
لصّ ونصّ !
رشيد ولد بوسيافة
انفلات في محاربة اللصوصية
حبيب راشدين
الملك والوطن و"القُمامة"
الفيديو
الشيخ عطا الله.. رحل الشيخ وبقيت خيمته دون عمود
اتهام الشرطة الإيطالية باللجوء إلى أساليب "ترقى إلى التعذيب" في معاملة المهاجرين
الفنان والمطرب القبائلي خلوي الوناس في ذمة الله
لن تصدق ماذا سرقت هذه الفتاة بعد أن شاغلت رفيقتها البائع ؟!
الجالية الجزائرية بمصر تحتفل بذكرى الفاتح من نوفمبر
أصوات غاضبة تعلو في سماء المغرب تنديداً بجريمة قتل بائع سمك
عروس ماليزية اشترطت أن تكون سورة الرحمن مهرها.. والسبب؟
طفلة سورية أقعدتها الحرب تعود من روسيا واقفة
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
توقيف 4 أشخاص وحجز كمية من المخدرات
تفكيك عصابة تتاجر بالكوكايين بالعاصمة
الشروق أون لاين
تمكنت فرقة مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، خلال الـ48 ساعة الأخيرة من توقيف أربعة أشخاص وحجز 500 غرام من الكوكايين و250 غرام من الحشيش من نوع القنب الهندي بالجزائر الوسطى.
تغطيات ذات صلة
تفكيك عصابة تتاجر بالكوكايين بالعاصمة
ميشال ريمبود: الربيع العربي تسمية صنعتها وسائل الإعلام الغربية
مروحيات الأمن الوطني تتعزز بتقنية ردع مرتكبي المخالفات المرورية
لوح يحقق في إخضاع قيادات في الفيس للرقابة القضائية طيلة 7 سنوات
جمال ولد عباس “يتجاهل” الإنتخابات ويركز على “الهوامش”؟!
وأفاد بيان لأمن ولاية الجزائر، الجمعة، أنه "في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، لاسيما الحضرية منها تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية من تفكيك عصابة تنتمي إلى شبكة تحترف الاتجار غير الشرعي بالمخدرات الصلبة من نوع الكوكايين".
وأشار ذات المصدر أنه تم جلب المخدرات على "محور ولايات تلمسان، وهران، الجزائر وبومرداس، انطلاقا من بلد مجاور من أقصى الغرب"، مضيفا أن "حيثيات القضية بدأت على إثر عملية تفتيش مركبة سياحية أسفرت عن ضبط كمية معتبرة من المخدرات بإحكام داخل المركبة.
وبعد إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أسفرت العملية عن إيقاف 4 أشخاص من ذوي السوابق العدلية مع حجز 500 غرام من الكوكايين 250 غرام من الحشيش من نوع القنب الهندي المعروف بالماريخوانا".
كما تم حجز "مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر ب2.500 أورو و 50 دولار أمريكي، إضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب 130 مليون سنتيم و13 هاتفا نقالا وكذا 4 سيارات سياحية كانت تستعمل من قبل أفراد العصابة للترويج والاتجار بالمخدرات".
وقد تم تقديم جميع الأشخاص الأربعة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث تم إيداعهم - حسب ما جاء في البيان - الحبس المؤقت.