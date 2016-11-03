توقيف 4 أشخاص وحجز كمية من المخدرات تفكيك عصابة تتاجر بالكوكايين بالعاصمة

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، خلال الـ48 ساعة الأخيرة من توقيف أربعة أشخاص وحجز 500 غرام من الكوكايين و250 غرام من الحشيش من نوع القنب الهندي بالجزائر الوسطى.

وأفاد بيان لأمن ولاية الجزائر، الجمعة، أنه "في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، لاسيما الحضرية منها تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية من تفكيك عصابة تنتمي إلى شبكة تحترف الاتجار غير الشرعي بالمخدرات الصلبة من نوع الكوكايين".

وأشار ذات المصدر أنه تم جلب المخدرات على "محور ولايات تلمسان، وهران، الجزائر وبومرداس، انطلاقا من بلد مجاور من أقصى الغرب"، مضيفا أن "حيثيات القضية بدأت على إثر عملية تفتيش مركبة سياحية أسفرت عن ضبط كمية معتبرة من المخدرات بإحكام داخل المركبة.

وبعد إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أسفرت العملية عن إيقاف 4 أشخاص من ذوي السوابق العدلية مع حجز 500 غرام من الكوكايين 250 غرام من الحشيش من نوع القنب الهندي المعروف بالماريخوانا".

كما تم حجز "مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر ب2.500 أورو و 50 دولار أمريكي، إضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب 130 مليون سنتيم و13 هاتفا نقالا وكذا 4 سيارات سياحية كانت تستعمل من قبل أفراد العصابة للترويج والاتجار بالمخدرات".

وقد تم تقديم جميع الأشخاص الأربعة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث تم إيداعهم - حسب ما جاء في البيان - الحبس المؤقت.