تفكيك عصابة سرقة المواشي واسترجاع عجول بسكيكدة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة القل، غرب ولاية سكيكدة، الأربعاء، بإيداع 5 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 27 و35 سنة، ينحدرون من بلدية الحدائق، الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهم بتهمة سرقة المواشي، كما تم استرجاع 4 عجول عثر عليهم داخل شاحنة.

وتعود حيثيات القضية إلى صباح الأربعاء، بناء على معلومات تحصل عليها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني زيد، في حدود الساعة الثانية صباحا، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية على متن سيارة سياحية نوع بوجو 207 وشاحنة صغيرة نوع هيفاي بقرية سيوان بلدية أولاد عطية، حيث في حدود الساعة الثالثة صباحا تم توقيف المركبتين المذكورتين على مستوى السد الثابت للدرك الوطني بمنطقة الصرا دي لخميس بلدية بني زيد، وعلى متنهما أفراد العصابة وبعد تفتيش المركبتين تم العثور على أربعة عجول داخل الشاحنة، ليتم اقتيادهم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني زيد، وبعدها تقدم إلى الفرقة الموالين فور سماعهم بخبر إيقاف مجموعة من الأشخاص قاموا بسرقة المواشي، حيث تطابقت مواصفات ثلاثة عجول مسروقة مع تلك المحجوزة في حين لا يزال عجل رابع على مستوى المحشر البلدي ببني زيد.