القضاء على إرهابيين في جيجل

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر كمين محكم، على إرهابيين خطيرين، "غ. سمير" المدعو "أبو هارون"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 و "ب. حسين" المكنى "أبو بكر"، الجمعة، بمنطقة مشتة بوغولة، 5 كلم جنوب شرق العوانة بالقطاع العملياتي جيجل.

العملية مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وخمسة مخازن مملوءة وكمية من الذخيرة وهاتف نقال. وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تسلمت "الشروق" نسخة منه، فإن العملية التي مكنت من الإطاحة بأحد رؤوس الإرهاب بمنطقة الشرق الجزائري، تعتبر دليلا آخر على عزم الجيش الوطني الشعبي في المطاردة والقضاء على ما تبقى من المجرمين.