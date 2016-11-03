أكد جمال بن عبد السلام رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، الجمعة، خلال تجمع بأم البواقي، أنّ المرجعية الوطنية تعيش اليوم حالة من الفوضى واللااستقرار، وذلك بانتشار الفتاوى والدعوات المختلفة، مضيفا أنّ المرجعية الإسلامية هي الأخرى مهددة.
وقال بن عبد السلام إنّه توجد حرب بين المجاهدين وبعض الوجوه المتطفلة على التاريخ ممن يخوّنون الرموز التاريخية، إضافة إلى أنّ اللغة العربية مستهدفة مستدلا بما تسعى إليه وزارة بن غبريط من أجل فرنسة المواد العلمية. وفي المجال الاقتصادي صرّح بن عبد السلام، أنّ الجزائر عاشت من سنة 2003 إلى 2015 بحبوحة مالية إلاّ أن الحكومة كانت عاجزة عن تنويع مواردها فارتكزت فقط على المحروقات وكان يحدث ذلك في ظل التناقض الواضح بين وزراء الحكومة الواحدة.
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جمال بن عبد السلام: المرجعية الإسلامية في خطر
آمال شيبان
أكد جمال بن عبد السلام رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، الجمعة، خلال تجمع بأم البواقي، أنّ المرجعية الوطنية تعيش اليوم حالة من الفوضى واللااستقرار، وذلك بانتشار الفتاوى والدعوات المختلفة، مضيفا أنّ المرجعية الإسلامية هي الأخرى مهددة.
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وقال بن عبد السلام إنّه توجد حرب بين المجاهدين وبعض الوجوه المتطفلة على التاريخ ممن يخوّنون الرموز التاريخية، إضافة إلى أنّ اللغة العربية مستهدفة مستدلا بما تسعى إليه وزارة بن غبريط من أجل فرنسة المواد العلمية. وفي المجال الاقتصادي صرّح بن عبد السلام، أنّ الجزائر عاشت من سنة 2003 إلى 2015 بحبوحة مالية إلاّ أن الحكومة كانت عاجزة عن تنويع مواردها فارتكزت فقط على المحروقات وكان يحدث ذلك في ظل التناقض الواضح بين وزراء الحكومة الواحدة.