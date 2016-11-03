تجمع قيادة الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق برئاسة الأستاذ بوقرن الخير، السبت، منسقيها على مستوى المجالس القضائية التابعة لولايات الشرق بالإضافة إلى مندوبيها على مستوى المحاكم، في أول لقاء بعد الجمعية العامة لأكبر غرفة ممثلة لهؤلاء الأعوان القضائيين المنعقدة منتصف الشهر الفارط.
لقاء اليوم، الذي سيحتضنه المركب السياحي بوشهرين بحمام أولاد علي، سترسم من خلاله قيادة الغرفة خارطة الطريق لما تبقى من العهدة الحالية قبل نصف سنة عن نهايتها، من خلال المواصلة في التكوين المستمر للمحضرين، حيث ستدشن السنة القضائية الجديدة هذا السبت بلقاء تكويني ينظم على هامس اجتماع أعضاء الغرفة بالمنسقين والمندوبين، سيخصص لمحضري مجالس قضاء قالمة، سوق اهراس، عنابة والطارف، لتليه لقاءات تكوينية أخرى تجمع المجالس القضائية المتبقية، لشرح مشروع "دليل إجراءات التنفيذ" الذي يتكون من 51 صفحة يحتوي على شرح مفصل لجميع إجراءات و خطوات التنفيذ القضائي، يهدف إلى إزالة كل اختلاف وتباين في نوعية الإجراءات والمراحل المتبعة في كل قضية بين محضر وآخر.
وحسب رئيس غرفة الشرق فان لقاءات التكوين مكنت أهل المهنة من التقليل من الأخطاء الإجرائية، بدليل أن السنة ما قبل الأخيرة من العهدة الحالية، تلقت فيها الغرفة 11 شكوى في الثلاثي الأخير من السنة المنصرمة و(179) شكوى خلال السنة الجارية تم حفظ (168) منها، وإحالة (07) منهـا على التحقيق، وبقيت (08) شكاوي قيد الدراسة.
كما عقدت الغرفة 4 مجالس تأديبيـة وتراوحت نتائج مجلس التأديب عــن إصدار (08) قرارات بالبراءة، (08) إنذارات، توبيخ واحد، قرارين بالتوقيف المؤقت لمدة 06 أشهر وقرارين بالعزل.
وسعت قيادة الغرفة على المحافظـة على دواوين المحضرين وكتابهم في حالة صدور قرار بتسيير المكتـب، وذلك بأن يتولى المسير مهمة تسيير المكتب إلى غاية زوال المانع المؤقت، بالإضافة إلى حل إشكالية حجز حسابات الزبائن المفتوحة بالخزينة العمومية، بإقناع الجهات الحاجزة بأن حسابات أموال الزبائن المفتوحة بالخزينة العمومية، غيـر قابلـة للحجز.
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الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للشرق
إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية في لقاء مع المنسقين والمندوبين
سفيان. ع
تجمع قيادة الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق برئاسة الأستاذ بوقرن الخير، السبت، منسقيها على مستوى المجالس القضائية التابعة لولايات الشرق بالإضافة إلى مندوبيها على مستوى المحاكم، في أول لقاء بعد الجمعية العامة لأكبر غرفة ممثلة لهؤلاء الأعوان القضائيين المنعقدة منتصف الشهر الفارط.
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لقاء اليوم، الذي سيحتضنه المركب السياحي بوشهرين بحمام أولاد علي، سترسم من خلاله قيادة الغرفة خارطة الطريق لما تبقى من العهدة الحالية قبل نصف سنة عن نهايتها، من خلال المواصلة في التكوين المستمر للمحضرين، حيث ستدشن السنة القضائية الجديدة هذا السبت بلقاء تكويني ينظم على هامس اجتماع أعضاء الغرفة بالمنسقين والمندوبين، سيخصص لمحضري مجالس قضاء قالمة، سوق اهراس، عنابة والطارف، لتليه لقاءات تكوينية أخرى تجمع المجالس القضائية المتبقية، لشرح مشروع "دليل إجراءات التنفيذ" الذي يتكون من 51 صفحة يحتوي على شرح مفصل لجميع إجراءات و خطوات التنفيذ القضائي، يهدف إلى إزالة كل اختلاف وتباين في نوعية الإجراءات والمراحل المتبعة في كل قضية بين محضر وآخر.
وحسب رئيس غرفة الشرق فان لقاءات التكوين مكنت أهل المهنة من التقليل من الأخطاء الإجرائية، بدليل أن السنة ما قبل الأخيرة من العهدة الحالية، تلقت فيها الغرفة 11 شكوى في الثلاثي الأخير من السنة المنصرمة و(179) شكوى خلال السنة الجارية تم حفظ (168) منها، وإحالة (07) منهـا على التحقيق، وبقيت (08) شكاوي قيد الدراسة.
كما عقدت الغرفة 4 مجالس تأديبيـة وتراوحت نتائج مجلس التأديب عــن إصدار (08) قرارات بالبراءة، (08) إنذارات، توبيخ واحد، قرارين بالتوقيف المؤقت لمدة 06 أشهر وقرارين بالعزل.
وسعت قيادة الغرفة على المحافظـة على دواوين المحضرين وكتابهم في حالة صدور قرار بتسيير المكتـب، وذلك بأن يتولى المسير مهمة تسيير المكتب إلى غاية زوال المانع المؤقت، بالإضافة إلى حل إشكالية حجز حسابات الزبائن المفتوحة بالخزينة العمومية، بإقناع الجهات الحاجزة بأن حسابات أموال الزبائن المفتوحة بالخزينة العمومية، غيـر قابلـة للحجز.