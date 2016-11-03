المدينة تعيش حالة من الرعب والإشاعات منذ مقتل الشرطي "بوكعبور" مسبوق يختطف شابة ويثير الهلع بعد إطلاق النار عليه من الشرطة في قسنطينة

عاشت ولاية قسنطينة، ليلة أول أمس، حالة من الرعب بعد انتشار إشاعات عن تواجد إرهابي في المدينة الجديدة علي منجلي، بقسنطينة، على خلفية مطاردة بوليسية باستعمال السلاح، لمجرم في الثامنة والثلاثين من العمر كان عبر سيارة بيجو 306، اقتحم حاجزا أمنيا متحرّكا في مدخل المدينة الجديدة علي منجلي بالجهة الغربية القادمة من بلدية عين اسمارة.

قام الجاني باختطاف شابة تقطن بمدينة سطيف في العشرين من العمر، قدمت إلى عاصمة الشرق الجزائري، من أجل المشاركة في مسابقة للتوظيف، فاستدرجها، وقام بتعنيفها وتهديدها والاعتداء عليها، ثم اختطفها، وحاول نقلها بالقوة إلى مسكن خاص يمتلكه في المدينة الجديدة علي منجلي، وحاولت الشابة الهروب عند الحاجز الأمني، مما جعله يقتحمه بالقوة فكانت المطاردة البولسية سريعة باستعمال السلاح، حيث أصيب الجاني برصاصة _ حسب مصدر أمني _ للشروق اليومي على مستوى قدمه اليسرى، وسط هروب للسيارات المستعملة لنفس الطريق، ووصول الخبر إلى سكان المدينة الجديدة، الذين نسجوا إشاعة محاولة مجموعة إرهابية اقتحام المدينة الجديدة علي منجلي وسقوط قتلى، وهو ما نفته المصالح الأمنية جملة وتفصيلا، وتم نقل الجاني إلى المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة ووصفت حالته بالمستقرة. كما اتضح أن الجاني كان ساعة الحادثة في حالة سُكر ومن المبحوث عنهم من طرف مصالح الأمن بسبب جرائم مماثلة.

وتعرف قسنطينة منذ مقتل الشرطي عمار بوكعبور منذ أسبوع، حالة من الاستنفار الأمني، وتزايد الحواجز الأمنية المتحركة والثابتة، مما ألهب الإشاعات التي غذتها بعض المواقع الخارجية، ووسائط التواصل الاجتماعي التي جعلت قسنطينة تعود إلى عاداتها القديمة في دخول المواطنين إلى مساكنهم منذ ساعة غروب الشمس، أما عن التحقيقات الخاصة بمقتل الشرطي عمار بوكعبور، فأكد مصدر للشروق بأن التحقيقات متواصلة ورفض إعطاء أي تفصيل عنها.