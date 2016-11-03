حجز 7 قناطير من المخدرات بتلمسان

حجزت وحدات حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني بتلمسان، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر7 قناطير و3 كيلوغرام.

وبكل من برج باجي مختار وعين قزام حسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 4 مهربين و8 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة، فيما ضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومسدسا آليا وكمية من الذخيرة و9 مركبات رباعية الدفع وشاحنة محملة بـ35.9 طنا من مواد التنظيف و6 أجهزة لكشف المعادن.

كما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بكل من وهران ومستغانم محاولات هجرة غير شرعية لـ 27 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.