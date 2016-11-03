قال وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، إنّ تأخر بعض المشاريع الثقافية بتيارت وتلمسان راجع إلى مسائل تقنية وإدارية وأحيانا بيروقراطية، وذلك في ردّه الخميس الأولّ على أسئلة النواب في المجلس الشعبي الوطني حول هذا الموضوع.
وأوضح ميهوبي في إجابته على سؤال شفوي للنائب خالد بورياح، أن تأخر أشغال مشروع المسرح الجهوي بتيارت الذي يندرج ضمن جهود دعم شبكة الهياكل الثقافية للولاية، كان بسبب إجراءات إدارية منها "مشكل العثور على العقار" في الوسط الحضري، وأضاف: "رغم اختيار الأرضية التي تمتد على 4500 متر مربع إلا أن المشروع توقف لأن انطلاق الأشغال تأخر حتى صدور القرار القاضي بتجميد كل المشاريع التي لم تعرف انطلاقة فعلية وتم تأجيله إلى وقت لاحق".
وأكدّ في السياق أن ولاية تيارت تتوفر على عدة مرافق ثقافية يمكن أن تحتضن الأنشطة المسرحية في انتظار بعث المشروع، وتناول وضعية الآثار ومعالم منطقة تيارت منها أهرامات أجدار ومغارة وخلوة ابن خلدون مبرزا قيمة المعالم الأثرية والحضارية لمنطقة تيارت.
وقال بشأن "أهرامات" منطقة أجدار أنها للمتابعة وسيتم الشروع في أعمال بحث وتنقيب بها في إطار لجنة خبراء أثريين جزائريين ومصريين تم إنشاءها مؤخرا .
وبخصوص سؤال النائب محمد الأمين دربال فيما تعلق بالهياكل الثقافية التي تأخر انجازها بتلمسان في إطار تظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية منها مشروعي توسيع المتحف القديم وإنشاء مكتبة محمد ديب، كشف ميهوبي أن التظاهرة المذكورة عرفت انجاز هياكل ثقافية كثيرة حيث أنجزت معظم المشاريع المسجلة.
وعن مشروع المتحف قال الوزير إن الأشغال تأخرت حتى نهاية تاريخ التظاهرة وهناك مساعي للتنسيق مع مصالح المالية لإتمامه.
وبشأن المكتبة لفت أن الدراسة أنجزت في آجالها، لكن الأشغال الكبرى عرفت تأخيرا لأسباب "تقنية وبيروقراطية" إضافة إلى وضعية الأرضية غير المستقرة وجود جيوب مائية، وتحدث الوزير أيضا عن مشكل المقاولين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم خلال التظاهرة، وقال إن التأخر كان "بسبب لجوء هؤلاء إلى القضاء وانتظار صدور القرار، والذي تم بالنسبة للبعض وجاء لصالحهم والآخرون ينتظرون صدوره".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1الكتابة ليست مصدر رزق أو جوائز خليجية والإعلام يقتل الإبداع
2وفاة الفنان القدير خلوي لوناس بتيزي وزو
3ميهوبي: تأخر بعض المشاريع الثقافية سببه مشاكل "تقنية وإدارية"
Français English
الرأي
سليم قلالة
مالك بن نبي و"عبيد النورونات"
سلطان بركاني
هل عاد زمن الزّردات والوعدات؟
معلومي ياسين
ليكنس لا يحب إلا أموال الجزائر
عبد الناصر
الانزلاق!
عمار يزلي
ما تركه G1 لـG4
محمد الهادي الحسني
ما كان ابن نبي تقدميا ولا يساريا ولكن كان حنيفا مسلما (*)
محمد سليم قلالة
هذا الجيل الذي عجزنا عن فهمه
جمال لعلامي
لصّ ونصّ !
رشيد ولد بوسيافة
انفلات في محاربة اللصوصية
حبيب راشدين
الملك والوطن و"القُمامة"
الفيديو
الشيخ عطا الله.. رحل الشيخ وبقيت خيمته دون عمود
اتهام الشرطة الإيطالية باللجوء إلى أساليب "ترقى إلى التعذيب" في معاملة المهاجرين
الفنان والمطرب القبائلي خلوي الوناس في ذمة الله
لن تصدق ماذا سرقت هذه الفتاة بعد أن شاغلت رفيقتها البائع ؟!
الجالية الجزائرية بمصر تحتفل بذكرى الفاتح من نوفمبر
أصوات غاضبة تعلو في سماء المغرب تنديداً بجريمة قتل بائع سمك
عروس ماليزية اشترطت أن تكون سورة الرحمن مهرها.. والسبب؟
طفلة سورية أقعدتها الحرب تعود من روسيا واقفة
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
لقطات مروعة لسائقة تفقد سيطرتها على حافلة من أجل حقيبتها!
ردّا على أسئلة النواب
ميهوبي: تأخر بعض المشاريع الثقافية سببه مشاكل "تقنية وإدارية"
حسان. م / وأج
قال وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، إنّ تأخر بعض المشاريع الثقافية بتيارت وتلمسان راجع إلى مسائل تقنية وإدارية وأحيانا بيروقراطية، وذلك في ردّه الخميس الأولّ على أسئلة النواب في المجلس الشعبي الوطني حول هذا الموضوع.
تغطيات ذات صلة
ميهوبي: تأخر بعض المشاريع الثقافية سببه مشاكل "تقنية وإدارية"
وفاة الفنان القدير خلوي لوناس بتيزي وزو
وزير الثقافة “يرثي” الفنان “الشيخ عطا الله”
الكتابة ليست مصدر رزق أو جوائز خليجية والإعلام يقتل الإبداع
تيلور سويفت تتصدر قائمة فوربس لأعلى المغنيات أجرا
وأوضح ميهوبي في إجابته على سؤال شفوي للنائب خالد بورياح، أن تأخر أشغال مشروع المسرح الجهوي بتيارت الذي يندرج ضمن جهود دعم شبكة الهياكل الثقافية للولاية، كان بسبب إجراءات إدارية منها "مشكل العثور على العقار" في الوسط الحضري، وأضاف: "رغم اختيار الأرضية التي تمتد على 4500 متر مربع إلا أن المشروع توقف لأن انطلاق الأشغال تأخر حتى صدور القرار القاضي بتجميد كل المشاريع التي لم تعرف انطلاقة فعلية وتم تأجيله إلى وقت لاحق".
وأكدّ في السياق أن ولاية تيارت تتوفر على عدة مرافق ثقافية يمكن أن تحتضن الأنشطة المسرحية في انتظار بعث المشروع، وتناول وضعية الآثار ومعالم منطقة تيارت منها أهرامات أجدار ومغارة وخلوة ابن خلدون مبرزا قيمة المعالم الأثرية والحضارية لمنطقة تيارت.
وقال بشأن "أهرامات" منطقة أجدار أنها للمتابعة وسيتم الشروع في أعمال بحث وتنقيب بها في إطار لجنة خبراء أثريين جزائريين ومصريين تم إنشاءها مؤخرا .
وبخصوص سؤال النائب محمد الأمين دربال فيما تعلق بالهياكل الثقافية التي تأخر انجازها بتلمسان في إطار تظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية منها مشروعي توسيع المتحف القديم وإنشاء مكتبة محمد ديب، كشف ميهوبي أن التظاهرة المذكورة عرفت انجاز هياكل ثقافية كثيرة حيث أنجزت معظم المشاريع المسجلة.
وعن مشروع المتحف قال الوزير إن الأشغال تأخرت حتى نهاية تاريخ التظاهرة وهناك مساعي للتنسيق مع مصالح المالية لإتمامه.
وبشأن المكتبة لفت أن الدراسة أنجزت في آجالها، لكن الأشغال الكبرى عرفت تأخيرا لأسباب "تقنية وبيروقراطية" إضافة إلى وضعية الأرضية غير المستقرة وجود جيوب مائية، وتحدث الوزير أيضا عن مشكل المقاولين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم خلال التظاهرة، وقال إن التأخر كان "بسبب لجوء هؤلاء إلى القضاء وانتظار صدور القرار، والذي تم بالنسبة للبعض وجاء لصالحهم والآخرون ينتظرون صدوره".