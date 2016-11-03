التوقيع على 13 اتفاقية.. سلال: الاتفاقيات بين الجزائر ومالي ستعطي حركية للعلاقات الاقتصادية

قال الوزير الأول عبد المالك سلال، الخميس، بباماكو إن أشغال الدورة الـ12 للجنة المختلطة الكبرى للتعاون الجزائري-المالي كانت "مثمرة" وتفتح المجال أمام "شراكة نوعية". مؤكدا على أهمية هذه الدورة التي أفضت إلى "نتائج معتبرة" منها التوقيع على 13 اتفاق تعاون في مختلف القطاعات.

وجدد السيد سلال "تضامن الجزائر ودعمها لجارتها مالي"، مضيفا أن الاتفاقات الموقعة "ستعطي حركية نوعية وانطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية". كما نوه بإشراك رجال الأعمال في هذه الدورة من خلال مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي المنظم على هامش أشغال هذه اللجنة.

وفيما يتعلق بالجانب السياسي، أكد الوزير الأول "تطابق وجهات النظر" بين الطرفين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال سلال "نتبادل نفس التحاليل ونفس الرؤى والتوجهات" مضيفا أن الجزائر تبقى "مجندة" إلى جانب مالي من أجل تسوية الأزمة من خلال "حل سياسي شامل واحترام الوحدة الوطنية لهذا البلد".

وبخصوص تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه الدورة أشار السيد سلال إلى "وجود" آليات مثل اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية ولجنة الأركان العملياتية المشتركة واللقاءات الدورية على جميع المستويات.