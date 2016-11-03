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حبس شاب يروّج لتنظيم "داعش" بسكيكدة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحروش جنوب سكيكدة نهاية الأسبوع، بوضع شاب يدعى ( ب. ع) يبلغ من العمر 32 سنة، ينحدر من بلدية صالح بوالشعور، رهن الحبس المؤقت، عن تهمة الدعاية والتحريض على الانتماء لتنظيم إرهابي، بعد أن تم رصده منذ مدة يضع راية التنظيم الإرهابي "داعش"، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وخلال مدة طويلة قامت مصالح الأمن الحضري الخارجي لبلدية صالح بوالشعور، بالتنسيق مع عناصر فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية بالتحقق من أن المعني يقوم بتواصل واتصالات ويجري مكالمات بواسطة "الماسنجر"، مع أشخاص بالخارج، على علاقة بالتنظيم الإرهابي المسمى "داعش".
عزوز2016/11/04 على 20:421
يجب التحقيق المطول مع هذا الشاب حتى تتمكن مصالح الامن من معرفة ان كان يوجد شبكة داعشية داخل الوطن.......