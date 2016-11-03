مساعدات إنسانية من الجزائر إلى ليبيا

أرسلت السلطات الجزائرية، الخميس، مساعدات إنسانية طبية إلى الأشقاء الليبيين، وتتمثل المساعدات التي تم نقلها، بواسطة الطائرة، انطلاقا من مطار بوفاريك العسكري، والتي أنزلت بمطار جانت بولاية إيليزي، في 18 طنا من الأدوية المختلفة والمواد شبه الصيدلانية..

وتقرر نقل المساعدات نحو البوابة الجزائرية الواقعة بمنطقة تين الكوم ببلدية جانت، حيث يتم تسليمها لمسؤولي مدينة "غات" الليبية، وتعد الشحنة الجديدة، الرابعة ضمن حصص المساعدات التي ترسل بها الجزائر إلى الأشقاء الليبيين، منذ انهيار النظام السابق بليبيا، حيث تسجل المدن الحدودية الغربية لليبيا ضعفا كبيرا في التغطية الصحية، ما دفع بالجزائر، إلى فتح حدودها بالمنطقة لقبول دخول المرضى الليبيين للعلاج على مستوى مستشفيات ولاية إيليزي، خاصة بمستشفى مدينة جانت.