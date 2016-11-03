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مساعدات إنسانية من الجزائر إلى ليبيا
أرسلت السلطات الجزائرية، الخميس، مساعدات إنسانية طبية إلى الأشقاء الليبيين، وتتمثل المساعدات التي تم نقلها، بواسطة الطائرة، انطلاقا من مطار بوفاريك العسكري، والتي أنزلت بمطار جانت بولاية إيليزي، في 18 طنا من الأدوية المختلفة والمواد شبه الصيدلانية..
وتقرر نقل المساعدات نحو البوابة الجزائرية الواقعة بمنطقة تين الكوم ببلدية جانت، حيث يتم تسليمها لمسؤولي مدينة "غات" الليبية، وتعد الشحنة الجديدة، الرابعة ضمن حصص المساعدات التي ترسل بها الجزائر إلى الأشقاء الليبيين، منذ انهيار النظام السابق بليبيا، حيث تسجل المدن الحدودية الغربية لليبيا ضعفا كبيرا في التغطية الصحية، ما دفع بالجزائر، إلى فتح حدودها بالمنطقة لقبول دخول المرضى الليبيين للعلاج على مستوى مستشفيات ولاية إيليزي، خاصة بمستشفى مدينة جانت.
SoloDZ2016/11/04 على 20:431
اول مدينة غير جزائرية احتضنت قادة الثورة قبل انطلاقها موضوع اجتماعهم بيان اول نوفمبر كانت طرابلس وهذه الهبة الاخوية لأشقاءنا الليبيين لا يمكن حتى الحديث عنها مقارنة بمكانة ليبيا لدى الشعب الجزائري وستبقى الجزائر الى جانب ليبيا والشعب الليبي دائما بمختلف الطرق والوسائل الاشكال والى غاية خروجهم كليا ونهائيا من محنتهم بحول الله وبعونه ولما لا بنموذج الجزائر في المصالحة الوطنية
ابو : شيليا2016/11/04 على 20:582
على الشعب الجزائري أن يبرهن على وفائه لجيرانه والشعب الليبي في حاجة للمساعدة من إخوانهم الجزائريين فالتفتح المعابر النتقاسم الرغيف مع إخواننا الليبيين
انيس2016/11/04 على 21:103
bravo