أوقفت، مؤخرا، مصالح الدرك الوطني في ولاية تيارت محتالين قدما نفسيهما على أنهما مفتشان من الولاية، باستظهار تكليف بمهمة مزور لابتزاز 7 رؤساء بلديات قاما بزيارات تفتيشية لها!
وقال المقدم لزهر بلوطار، قائد مجموعة الدرك الوطني لولاية تيارت، في ندوة صحافية، أول أمس، لتقديم حصيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة، أن المحتالين - وهما في الثلاثينات من العمر - قصدا عددا من البلديات وقاما بتصرفات احتيالية، وبعد تسرب معلومات عنهما تم فتح تحقيق في القضية وتم توقيفهما واعترفا بالتهم الموجهة إليهما حيث أودعا الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة بتهم التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة الغير.
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ادعيا أنهما من طرف الولاية
محتالان يتقمصان دور مفتشين لابتزاز رؤساء 7 بلديات بتيارت
سليمان بودالية
أوقفت، مؤخرا، مصالح الدرك الوطني في ولاية تيارت محتالين قدما نفسيهما على أنهما مفتشان من الولاية، باستظهار تكليف بمهمة مزور لابتزاز 7 رؤساء بلديات قاما بزيارات تفتيشية لها!
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وقال المقدم لزهر بلوطار، قائد مجموعة الدرك الوطني لولاية تيارت، في ندوة صحافية، أول أمس، لتقديم حصيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة، أن المحتالين - وهما في الثلاثينات من العمر - قصدا عددا من البلديات وقاما بتصرفات احتيالية، وبعد تسرب معلومات عنهما تم فتح تحقيق في القضية وتم توقيفهما واعترفا بالتهم الموجهة إليهما حيث أودعا الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة بتهم التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة الغير.