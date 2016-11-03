بسبب خلاف حول أولوية المرور تاجر فوضوي يقتل موظفا ببومرداس

أصدرت جنايات بومرداس، حكما بـ15 سنة سجنا نافذا في حق عشريني تسبب في قتل موظف بمؤسسة عمومية ببلدية الثنية شرق الولاية.

حيثيات قضية الحال، تعود إلى شهر أفريل الماضي، عندما وقع خلاف بين الجاني وهو تاجر فوضوي والمجني عليه وهو موظف بمؤسسة عمومية في الثلاثينات من العمر بسبب أولوية المرور، ليتم فض النزاع من قبل المواطنين .غير أن المتهم لم يشف غليله فأحضر سكينا وترصد المجني عليه وقام بطعنه عدة طعنات بمختلف أنحاء جسمه، وعند مثوله أمام المحكمة أبدى الفاعل ندمه طالبا الصفح من أسرة الضحية.