أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، مقتل قائد قطري بارز في تنظيم القاعدة في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار الشهر الماضي شمال شرقي أفغانستان.
وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا مقتل فاروق القحطاني، زعيم القاعدة في شرق أفغانستان، في ضربة جوية محكمة.
وكانت واشنطن وضعت القحطاني، سعودي المولد ويحمل الجنسية القطرية، على قائمة أخطر الإرهابيين المطلوبين في فيفري الماضي.
ويتهم القحطاني بالضلوع في مخططات تستهدف أوروبا والولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الحكومة الأفغانية، إن 15 مسلحاً قتلوا في الغارة التي وقعت في 23 أكتوبر الماضي في إقليم كونار.
ومن بين القتلى، مسلحان عربيان وباكستانيون ينتمون لطالبان الباكستانية.
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البنتاغون يؤكد مقتل قيادي قطري في القاعدة في أفغانستان
بي بي سي - الشروق أونلاين
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، مقتل قائد قطري بارز في تنظيم القاعدة في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار الشهر الماضي شمال شرقي أفغانستان.
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وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا مقتل فاروق القحطاني، زعيم القاعدة في شرق أفغانستان، في ضربة جوية محكمة.
وكانت واشنطن وضعت القحطاني، سعودي المولد ويحمل الجنسية القطرية، على قائمة أخطر الإرهابيين المطلوبين في فيفري الماضي.
ويتهم القحطاني بالضلوع في مخططات تستهدف أوروبا والولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الحكومة الأفغانية، إن 15 مسلحاً قتلوا في الغارة التي وقعت في 23 أكتوبر الماضي في إقليم كونار.
ومن بين القتلى، مسلحان عربيان وباكستانيون ينتمون لطالبان الباكستانية.