أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إن التفجير الذي وقع، صباح الجمعة، أمام مقر للشرطة في ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، نفذه التنظيم الجهادي، كما أفاد موقع سايت المتخصص برصد الحركات الجهادية.
وقالت أعماق في خبر عاجل: "مصدر أمني لوكالة أعماق: مقاتلون من الدولة الإسلامية فجروا سيارة مفخخة مركونة أمام مقر للشرطة التركية في ديار بكر جنوب شرقي تركيا"، في هجوم أوقع تسعة قتلى على الأقل بينهم شرطيان، وحوالي مائة جريح.
وبحسب سايت، فإن أعماق نشرت هذا الخبر العاجل على موقع تلغرام، في حين أعاد مغردون نشرها على حساباتهم على موقع تويتر.
ووقع الانفجار بعد ساعات على توقيف السلطات التركية رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي المدافع عن القضية الكردية وعدد من نوابه خلال الليل.
وكان رئيس الوزراء بن علي يلدريم سارع إلى اتهام حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كل من أنقرة وواشنطن وبروكسل بأنه تنظيم "إرهابي"، بالمسؤولية عن الانفجار. وقال إن حزب العمال الكردستاني "كشف مجدداً عن وجهه الغادر.. لقد فجروا سيارة محشوة بالمتفجرات".
وكان زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي حض، الخميس، الجهاديين على مهاجمة تركيا، بسبب مشاركتها في الحرب ضد تنظيمه ولا سيما في الموصل، آخر معقل أساسي له في العراق.
وقال البغدادي في رسالة صوتية: "أيها الموحدون لقد دخلت تركيا اليوم في دائرة عملكم ومشروع جهادكم فاستعينوا بالله واغزوها واجعلوا أمنها فزعاً ورخاءها هلعاً، ثم أدرجوها في مناطق صراعكم الملتهبة".
وترغب تركيا في المشاركة الهجوم على الموصل، ويتمركز مئات من الجنود الأتراك في قاعدة بعشيقة في منطقة الموصل رغم معارضة بغداد التي تعتبرهم "قوة احتلال".
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"داعش" يتبنى تفجير ديار بكر في تركيا
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إن التفجير الذي وقع، صباح الجمعة، أمام مقر للشرطة في ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، نفذه التنظيم الجهادي، كما أفاد موقع سايت المتخصص برصد الحركات الجهادية.
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وقالت أعماق في خبر عاجل: "مصدر أمني لوكالة أعماق: مقاتلون من الدولة الإسلامية فجروا سيارة مفخخة مركونة أمام مقر للشرطة التركية في ديار بكر جنوب شرقي تركيا"، في هجوم أوقع تسعة قتلى على الأقل بينهم شرطيان، وحوالي مائة جريح.
وبحسب سايت، فإن أعماق نشرت هذا الخبر العاجل على موقع تلغرام، في حين أعاد مغردون نشرها على حساباتهم على موقع تويتر.
ووقع الانفجار بعد ساعات على توقيف السلطات التركية رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي المدافع عن القضية الكردية وعدد من نوابه خلال الليل.
وكان رئيس الوزراء بن علي يلدريم سارع إلى اتهام حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كل من أنقرة وواشنطن وبروكسل بأنه تنظيم "إرهابي"، بالمسؤولية عن الانفجار. وقال إن حزب العمال الكردستاني "كشف مجدداً عن وجهه الغادر.. لقد فجروا سيارة محشوة بالمتفجرات".
وكان زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي حض، الخميس، الجهاديين على مهاجمة تركيا، بسبب مشاركتها في الحرب ضد تنظيمه ولا سيما في الموصل، آخر معقل أساسي له في العراق.
وقال البغدادي في رسالة صوتية: "أيها الموحدون لقد دخلت تركيا اليوم في دائرة عملكم ومشروع جهادكم فاستعينوا بالله واغزوها واجعلوا أمنها فزعاً ورخاءها هلعاً، ثم أدرجوها في مناطق صراعكم الملتهبة".
وترغب تركيا في المشاركة الهجوم على الموصل، ويتمركز مئات من الجنود الأتراك في قاعدة بعشيقة في منطقة الموصل رغم معارضة بغداد التي تعتبرهم "قوة احتلال".