أعلن الجيش المصري، مساء الجمعة، اغتيال ضابط كبير من قادته في شمال سيناء على يد "إرهابيين".
وقال المتحدث باسم الجيش العميد محمد سمير، في بيان نشره في صفحته الرسمية على فيسبوك، إن "ثلاثة عناصر إرهابية مسلحة قامت في الواحدة من مساء الجمعة بإطلاق النيران على العميد هشام محمد محمود من أبطال القوات المسلحة أمام منزله في مدينة العريش (مدينة شمال شرق مصر) عقب تأديته لصلاة الجمعة ، مما أسفر عن استشهاده".
وأضاف أن "هذه الأعمال الخسيسة واليائسة لن تثنيها عن تأدية واجبها المقدس في حماية الشعب المصري".
وكان مصدر أمني قال في وقت سابق لوكالة الأناضول للأنباء مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح للإعلام، إن ضابطاً مصرياً كبيراً قتل في هجوم لمسلحين في محافظة شمال سيناء.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 19:25 من مساء الجمعة بتوقيت غرينتش.
والعميد الراحل هشام محمود هو القائد الثالث خلال أسبوعين الذي يستهدف من جانب مسلحين في القاهرة وسيناء، وفق الأناضول.
وفي 22 أكتوبر الماضي، استهدفت عناصر مسلحة العميد عادل رجائي قائد الفرقة الـ9 مشاة (تقع في المنطقة المركزية العسكرية في القاهرة)، وتم "إطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه ما أدى لمصرعه في الحال أمام منزله بمدينة العبور (شمالي العاصمة)".
والسبت الماضي، قُتل قائد كتيبة الصاعقة (نخبة) العقيد رامي حسنين، إثر تفجير مدرعة في محافظة شمال سيناء.
وتنشط في محافظة شمال سيناء تنظيمات من أبرزها تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وغير اسمه لاحقاً إلى "ولاية سيناء".
ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء؛ لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية" و"التكفيرية" و"الإجرامية"، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر من الجيش والشرطة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1الأمن الفرنسي يجلي مهاجري "كاليه" مجدداً من باريس
2إقالة وزير الشؤون الدينية التونسي
3مسؤول صيني متهم بتلقي رشوة قدرها 84 مليون دولار
4المغرب يجني 330 مليون دولار من نهب الفوسفات الصحراوي
5مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في الأردن
Français English
الرأي
حبيب راشدين
الفرقة الناجية بـ"دين الدولة" المحمي بالتقية
جمال لعلامي
الميّت وغسّالو!
صالح عوض
"حفتر" والمحيط الإفريقي.. أي دور؟
سليم قلالة
مالك بن نبي و"عبيد النورونات"
سلطان بركاني
هل عاد زمن الزّردات والوعدات؟
معلومي ياسين
ليكنس لا يحب إلا أموال الجزائر
عبد الناصر
الانزلاق!
عمار يزلي
ما تركه G1 لـG4
محمد الهادي الحسني
ما كان ابن نبي تقدميا ولا يساريا ولكن كان حنيفا مسلما (*)
محمد سليم قلالة
هذا الجيل الذي عجزنا عن فهمه
الفيديو
مخاوف من انفجار سكاني في قطاع غزة
الشيخ عطا الله.. رحل الشيخ وبقيت خيمته دون عمود
اتهام الشرطة الإيطالية باللجوء إلى أساليب "ترقى إلى التعذيب" في معاملة المهاجرين
الفنان والمطرب القبائلي خلوي الوناس في ذمة الله
لن تصدق ماذا سرقت هذه الفتاة بعد أن شاغلت رفيقتها البائع ؟!
الجالية الجزائرية بمصر تحتفل بذكرى الفاتح من نوفمبر
أصوات غاضبة تعلو في سماء المغرب تنديداً بجريمة قتل بائع سمك
عروس ماليزية اشترطت أن تكون سورة الرحمن مهرها.. والسبب؟
طفلة سورية أقعدتها الحرب تعود من روسيا واقفة
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
اغتيال ضابط كبير في الجيش المصري في سيناء
الأناضول - الشروق أونلاين
أعلن الجيش المصري، مساء الجمعة، اغتيال ضابط كبير من قادته في شمال سيناء على يد "إرهابيين".
تغطيات ذات صلة
الإفراج عن إيطاليين وكندي مخطوفين في ليبيا
اغتيال ضابط كبير في الجيش المصري في سيناء
مؤسسة كلينتون تلقت هبة من قطر حين كانت هيلاري وزيرة للخارجية
"داعش" يتبنى تفجير ديار بكر في تركيا
مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في الأردن
وقال المتحدث باسم الجيش العميد محمد سمير، في بيان نشره في صفحته الرسمية على فيسبوك، إن "ثلاثة عناصر إرهابية مسلحة قامت في الواحدة من مساء الجمعة بإطلاق النيران على العميد هشام محمد محمود من أبطال القوات المسلحة أمام منزله في مدينة العريش (مدينة شمال شرق مصر) عقب تأديته لصلاة الجمعة ، مما أسفر عن استشهاده".
وأضاف أن "هذه الأعمال الخسيسة واليائسة لن تثنيها عن تأدية واجبها المقدس في حماية الشعب المصري".
وكان مصدر أمني قال في وقت سابق لوكالة الأناضول للأنباء مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح للإعلام، إن ضابطاً مصرياً كبيراً قتل في هجوم لمسلحين في محافظة شمال سيناء.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 19:25 من مساء الجمعة بتوقيت غرينتش.
والعميد الراحل هشام محمود هو القائد الثالث خلال أسبوعين الذي يستهدف من جانب مسلحين في القاهرة وسيناء، وفق الأناضول.
وفي 22 أكتوبر الماضي، استهدفت عناصر مسلحة العميد عادل رجائي قائد الفرقة الـ9 مشاة (تقع في المنطقة المركزية العسكرية في القاهرة)، وتم "إطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه ما أدى لمصرعه في الحال أمام منزله بمدينة العبور (شمالي العاصمة)".
والسبت الماضي، قُتل قائد كتيبة الصاعقة (نخبة) العقيد رامي حسنين، إثر تفجير مدرعة في محافظة شمال سيناء.
وتنشط في محافظة شمال سيناء تنظيمات من أبرزها تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وغير اسمه لاحقاً إلى "ولاية سيناء".
ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء؛ لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية" و"التكفيرية" و"الإجرامية"، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر من الجيش والشرطة.