أعلنت الحكومة الإيطالية في بيان، أنه تم الإفراج، ليل الجمعة-السبت، عن اثنين من مواطنيها وكندي خطفوا في 19 سبتمبر في جنوب ليبيا، موضحة أنه تمت إعادتهم برحلة خاصة إلى إيطاليا.
وقال البيان، إن الإيطاليين دانيلو كالونيغو وبرونو كاكاتشي والكندي فرانك بوكيا أفرج عنهم "بفضل التعاون الفعال مع السلطات المحلية الليبية".
وكان الرجال الثلاثة خطفوا في غات على الحدود الجزائرية بالقرب من ورشة يعملون فيها لحساب شركة إيطالية مكلفة صيانة مطار في المنطقة. وقامت مجموعة مسلحة باعتراض طريقهم في سيارتهم.
ويعمل عدد من الشركات الإيطالية في ليبيا التي شهدت عدة عمليات خطف استهدفت موظفين أجانب في هذه الشركات.
وفي جويلية 2015 خطف أربعة موظفين إيطاليين يعملون في شركة بناء قرب مجمع لشركة إيني النفطية الإيطالية في مليتة غرب طرابلس وهي منطقة سبق وشهدت عمليات خطف مماثلة.
وبعد ستة أشهر من احتجازهم رهائن لدى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي قام بفصلهم ضمن مجموعتين في كل منها رهينتان، لقي الرهينتان الأولان مصرعهما في ظروف غامضة خلال هجوم شنته جماعة ليبية مسلحة على قافلة تابعة للتنظيم الجهادي في صبراتة (70 كلم غرب طرابلس)، في حين تم تحرير الاثنين الباقيين بعد أسبوع من ذلك خلال عملية عسكرية نفذتها قوات محلية ليبية في المدينة نفسها.
وإيطاليا، قوة الاستعمار السابقة في ليبيا، منخرطة بقوة في المساعي الدولية الرامية لبناء دولة مستقرة في ليبيا.
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الإفراج عن إيطاليين وكندي مخطوفين في ليبيا
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلنت الحكومة الإيطالية في بيان، أنه تم الإفراج، ليل الجمعة-السبت، عن اثنين من مواطنيها وكندي خطفوا في 19 سبتمبر في جنوب ليبيا، موضحة أنه تمت إعادتهم برحلة خاصة إلى إيطاليا.
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وقال البيان، إن الإيطاليين دانيلو كالونيغو وبرونو كاكاتشي والكندي فرانك بوكيا أفرج عنهم "بفضل التعاون الفعال مع السلطات المحلية الليبية".
وكان الرجال الثلاثة خطفوا في غات على الحدود الجزائرية بالقرب من ورشة يعملون فيها لحساب شركة إيطالية مكلفة صيانة مطار في المنطقة. وقامت مجموعة مسلحة باعتراض طريقهم في سيارتهم.
ويعمل عدد من الشركات الإيطالية في ليبيا التي شهدت عدة عمليات خطف استهدفت موظفين أجانب في هذه الشركات.
وفي جويلية 2015 خطف أربعة موظفين إيطاليين يعملون في شركة بناء قرب مجمع لشركة إيني النفطية الإيطالية في مليتة غرب طرابلس وهي منطقة سبق وشهدت عمليات خطف مماثلة.
وبعد ستة أشهر من احتجازهم رهائن لدى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي قام بفصلهم ضمن مجموعتين في كل منها رهينتان، لقي الرهينتان الأولان مصرعهما في ظروف غامضة خلال هجوم شنته جماعة ليبية مسلحة على قافلة تابعة للتنظيم الجهادي في صبراتة (70 كلم غرب طرابلس)، في حين تم تحرير الاثنين الباقيين بعد أسبوع من ذلك خلال عملية عسكرية نفذتها قوات محلية ليبية في المدينة نفسها.
وإيطاليا، قوة الاستعمار السابقة في ليبيا، منخرطة بقوة في المساعي الدولية الرامية لبناء دولة مستقرة في ليبيا.