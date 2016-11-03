أعلن رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، السبت، عن مشاركة الحركة، رسميا، في تشريعيات 2017.
وجاء قرار الحركة إثر مصادقة مجلس الشورى على المضي في مسعى المشاركة، حيث انعقد مجلش الشورى منذ أمس الجمعة واستمر إلى اليوم السبت.
وقال رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، مدافعا عن القرار "إن الأحزاب التي قاطعت التشريعيات والمحليات، سابقا، خصوصا في الجزائر، دفعت الثمن غاليا".
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"حمس" تقرر المشاركة في تشريعيات 2017
مسعود هدنة
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
أعلن رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، السبت، عن مشاركة الحركة، رسميا، في تشريعيات 2017.
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وجاء قرار الحركة إثر مصادقة مجلس الشورى على المضي في مسعى المشاركة، حيث انعقد مجلش الشورى منذ أمس الجمعة واستمر إلى اليوم السبت.
وقال رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، مدافعا عن القرار "إن الأحزاب التي قاطعت التشريعيات والمحليات، سابقا، خصوصا في الجزائر، دفعت الثمن غاليا".