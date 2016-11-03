بحضور عائلته ورفاقه ومحبّيه "الشروق" تؤبّن وتكرّم "الشيخ عطا الله" هذا الأحد

تنظم جريدة "الشروق اليومي"، الأحد، بمقرّها المركزي في القبة، بدار الصحافة، على الساعة الواحدة والنصف، زوالا، تأبينية وتكريما لفنان الضحك الجميل والكوميديا الهادفة، أحمد بن بوزيد، المعروف باسم الشيخ "عطا الله".

التأبينية ستكون بحضور أفراد من عائلته، وأصدقائه، ونخبة من الفنانين والممثلين.. وستكون المناسبة فرصة لجمع شهادات عن الفقيد ومناقبه ومسيرته الفنية.. والدعوة مفتوحة للجميع..