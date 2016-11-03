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هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
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لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
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لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
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تنظم جريدة "الشروق اليومي"، الأحد، بمقرّها المركزي في القبة، بدار الصحافة، على الساعة الواحدة والنصف، زوالا، تأبينية وتكريما لفنان الضحك الجميل والكوميديا الهادفة، أحمد بن بوزيد، المعروف باسم الشيخ "عطا الله".
التأبينية ستكون بحضور أفراد من عائلته، وأصدقائه، ونخبة من الفنانين والممثلين.. وستكون المناسبة فرصة لجمع شهادات عن الفقيد ومناقبه ومسيرته الفنية.. والدعوة مفتوحة للجميع..
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
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الرأي
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"الشروق" تؤبّن وتكرّم "الشيخ عطا الله" هذا الأحد
التحرير
تنظم جريدة "الشروق اليومي"، الأحد، بمقرّها المركزي في القبة، بدار الصحافة، على الساعة الواحدة والنصف، زوالا، تأبينية وتكريما لفنان الضحك الجميل والكوميديا الهادفة، أحمد بن بوزيد، المعروف باسم الشيخ "عطا الله".
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التأبينية ستكون بحضور أفراد من عائلته، وأصدقائه، ونخبة من الفنانين والممثلين.. وستكون المناسبة فرصة لجمع شهادات عن الفقيد ومناقبه ومسيرته الفنية.. والدعوة مفتوحة للجميع..