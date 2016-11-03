تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة، الخميس، من توقيف مجرم خطير، يبلغ من العمر 36 سنة، والمحكوم عليه غيابيا بـ20 سنة سجنا نافذا، بتهمة الاتجار في المخدرات.
المتهم تمكّن ولعدة أشهر من الإفلات من قبضة الأمن، والفرار من تنفيذ الحكم القضائي، وبعد تحريات مكثفة، قامت بها عناصر الضبطية القضائية، تم تحديد مكانه.
حيث اختار مدينة عزابة بولاية سكيكدة، للإقامة فيها. عناصر الأمن، قاموا بترصّد تحركاته، ورسموا خطة محكمة، مكنت من توقيفه، وعند تفتيشه، عثر بحوزته على بطاقة تعريف وطنية مزوّرة، تحمل صورته الشمسية، وبيانات شخص آخر بالإضافة إلى نسخة بتكليف بالحضور للجلسة، صادرة عن محكمة سكيكدة تحمل نفس بيانات الشخص الموجودة ببطاقة التعريف.
التحقيق كشف أن المعني يستعمل بطاقة التعريف المزوّرة، لمواطن يعمل سائق سيارة أجرة، من أجل تسهيل تنقلاته، كونه مطلوبا للعدالة ومتابعا من طرف المصالح الأمنية. وكاد أن يورّط صاحب البيانات الموجودة في بطاقة التعريف الوطنية، إذ في حالة القبض عليه بأي جريمة أو جنحة يرتكبها فإن صاحب الهوية هو من سيتحمل العقوبة من دون ارتكابه أصلا للجرم.
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ينتحل صفة سائق طاكسي ليفرّ من 20 سنة سجنا بسكيكدة
ق.م
تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة، الخميس، من توقيف مجرم خطير، يبلغ من العمر 36 سنة، والمحكوم عليه غيابيا بـ20 سنة سجنا نافذا، بتهمة الاتجار في المخدرات.
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المتهم تمكّن ولعدة أشهر من الإفلات من قبضة الأمن، والفرار من تنفيذ الحكم القضائي، وبعد تحريات مكثفة، قامت بها عناصر الضبطية القضائية، تم تحديد مكانه.
حيث اختار مدينة عزابة بولاية سكيكدة، للإقامة فيها. عناصر الأمن، قاموا بترصّد تحركاته، ورسموا خطة محكمة، مكنت من توقيفه، وعند تفتيشه، عثر بحوزته على بطاقة تعريف وطنية مزوّرة، تحمل صورته الشمسية، وبيانات شخص آخر بالإضافة إلى نسخة بتكليف بالحضور للجلسة، صادرة عن محكمة سكيكدة تحمل نفس بيانات الشخص الموجودة ببطاقة التعريف.
التحقيق كشف أن المعني يستعمل بطاقة التعريف المزوّرة، لمواطن يعمل سائق سيارة أجرة، من أجل تسهيل تنقلاته، كونه مطلوبا للعدالة ومتابعا من طرف المصالح الأمنية. وكاد أن يورّط صاحب البيانات الموجودة في بطاقة التعريف الوطنية، إذ في حالة القبض عليه بأي جريمة أو جنحة يرتكبها فإن صاحب الهوية هو من سيتحمل العقوبة من دون ارتكابه أصلا للجرم.