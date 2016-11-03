أعلنت القوات العراقية استعادة عدة قرى في مدينة الموصل، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي تهدف إلى استعادة السيطرة على معقل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق.
ونقل بيان لخلية الإعلام الحربي عن الفريق الركن عبد الأمير يار الله قوله، إن "قطعات الفرقة 15 في الجيش العراقي حررت قرى الصلاحية ودور المشرق وسوادي وكلية الزراعة والمناطق القريبة".
وبحسب البيان، فإن مسلحين تابعين للتنظيم المتشدد "محاصرون في منطقة سوق حمام العليل".
واستمرت المواجهات، السبت، بين مسلحي التنظيم والقوات الحكومية والمجموعات التي تدعمها.
ويتركز مسلحو التنظيم في وسط المدينة ولذا تتوخى القوات العراقية الحذر في تقدمها، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن اللواء الركن سامي العارضي، من القوات الخاصة العراقية.
وأكدت خلية الإعلام الحربي في بيان لها، أن "فصائل الحشد الشعبي استعادت قرى طيشة وسيد حسن وحرارة وأبو شكة والفارسية" ضمن المحور الغربي لعمليات الموصل.
وفي غضون ذلك، أعلنت الشرطة العراقية مقتل 17 مدنياً جراء انفجار عبوات ناسفة لدى محاولتهم الفرار من بلدة الحويجة الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش".
وأصاب انفجاران شاحنة تقل عائلات فرت من البلدة التي تقع شمالي العراق. وقتل في الحادث شرطي.
وتقول الأمم المتحدة، إن هناك أدلة على ارتكاب تنظيم "داعش" فظائع ضد المدنيين في الموصل وما حولها شمالي العراق، في الوقت الذي يحاول فيه مسلحوه التصدي لتوغل القوات الحكومية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن هناك تقارير ذات مصداقية بشأن تنفيذ التنظيم المتشدد جرائم قتل جماعي ضد مدنيين ومنشقين عنه.
وتشن القوات الحكومية عملية عسكرية موسعة تشارك فيها قوات مكافحة الإرهاب وميليشيات الحشد الشعبي وقوات البشمركة الكردية لاستعادة الموصل التي استولى عليها التنظيم منذ عامين.
ويعيش في الموصل أكثر من مليون مدني أصبحوا عالقين بين نيران المعارك في مدينتهم.
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القوات العراقية تسيطر على قرى في الموصل
بي بي سي - الشروق أونلاين
أعلنت القوات العراقية استعادة عدة قرى في مدينة الموصل، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي تهدف إلى استعادة السيطرة على معقل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق.
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ونقل بيان لخلية الإعلام الحربي عن الفريق الركن عبد الأمير يار الله قوله، إن "قطعات الفرقة 15 في الجيش العراقي حررت قرى الصلاحية ودور المشرق وسوادي وكلية الزراعة والمناطق القريبة".
وبحسب البيان، فإن مسلحين تابعين للتنظيم المتشدد "محاصرون في منطقة سوق حمام العليل".
واستمرت المواجهات، السبت، بين مسلحي التنظيم والقوات الحكومية والمجموعات التي تدعمها.
ويتركز مسلحو التنظيم في وسط المدينة ولذا تتوخى القوات العراقية الحذر في تقدمها، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن اللواء الركن سامي العارضي، من القوات الخاصة العراقية.
وأكدت خلية الإعلام الحربي في بيان لها، أن "فصائل الحشد الشعبي استعادت قرى طيشة وسيد حسن وحرارة وأبو شكة والفارسية" ضمن المحور الغربي لعمليات الموصل.
وفي غضون ذلك، أعلنت الشرطة العراقية مقتل 17 مدنياً جراء انفجار عبوات ناسفة لدى محاولتهم الفرار من بلدة الحويجة الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش".
وأصاب انفجاران شاحنة تقل عائلات فرت من البلدة التي تقع شمالي العراق. وقتل في الحادث شرطي.
وتقول الأمم المتحدة، إن هناك أدلة على ارتكاب تنظيم "داعش" فظائع ضد المدنيين في الموصل وما حولها شمالي العراق، في الوقت الذي يحاول فيه مسلحوه التصدي لتوغل القوات الحكومية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن هناك تقارير ذات مصداقية بشأن تنفيذ التنظيم المتشدد جرائم قتل جماعي ضد مدنيين ومنشقين عنه.
وتشن القوات الحكومية عملية عسكرية موسعة تشارك فيها قوات مكافحة الإرهاب وميليشيات الحشد الشعبي وقوات البشمركة الكردية لاستعادة الموصل التي استولى عليها التنظيم منذ عامين.
ويعيش في الموصل أكثر من مليون مدني أصبحوا عالقين بين نيران المعارك في مدينتهم.