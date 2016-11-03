للمرة الثانية على التوالي الجزائر تنتخب في لجنة القانون الدولي بلأمم المتحدة

انتخبت الجزائر بجدارة، الخميس، في لجنة القانون الدولي لمنظمة الأمم المتحدة لعهدة أخرى مدتها خمس سنوات.

وحازت الجزائر التي ترشحت لأحد المقاعد الثمانية المخصصة لإفريقيا على 160 صوت خلال الاقتراع، الذي جرى في دور واحد، والذي سجل انتخاب الجمعية العامة للأعضاء الـ34 المشكلين لهذه الهيئة الأممية المكلفة بالتطوير التدريجي للقانون الدولي.

ويدل هذا الانتخاب على الثقة القوية التي تضعها المجموعة الدولية في الجزائر، لا سيما في مجال المساهمة في التطوير التدريجي للقانون الدولي.

وتم انتخاب مرشح الجزائر الأستاذ احمد لعرابة خلال هذا الاقتراع لعهدة ثانية مدتها خمس سنوات في لجنة القانون الدولي.

وتولى السيد لعرابة، وهو أستاذ في القانون الدولي، مهامّ أكاديمية؛ كأستاذ زائر في عدة جامعات أوروبية و له تجربة معترف بها في مجال التحكيم الدولي وكمستشار قانوني لا سيما أمام محكمة العدل الدولية.