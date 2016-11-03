تظاهر عشرات الآلاف من مواطني كوريا الجنوبية في وسط العاصمة سول، السبت، مطالبين الرئيسة باك جون هاي بالتنحي بسبب فضيحة سياسية متصاعدة.
وقالت الشرطة، إن زهاء 43 ألف شخص شاركوا في مسيرة بالشموع، اليوم (السبت). وقال منظمون، إن عدد المشاركين بلغ مائة ألف، مما يجعل الاحتجاج أحد أكبر المسيرات منذ مظاهرات عام 2008 احتجاجاً على واردات لحوم الأبقار من الولايات المتحدة.
واهتزت شعبية باك بسبب فضيحة تتعلق بصديقة قديمة يشتبه بأنها استغلت قربها من الرئيسة للتدخل في شؤون الدولة. وتعهدت باك بالتعاون مع ممثلي الإدعاء في التحقيق.
وشعر الكوريون بالغضب بعد تكشف الأمر ويقولون، إن باك خانت ثقة الشعب وأساءت إدارة حكومتها.
وهوت شعبية باك إلى خمسة في المائة فقط وفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة غالون ونشر، يوم الجمعة، وهي أدنى نسبة شعبية لرئيس كوري جنوبي منذ بدء استطلاع الآراء في 1988.
وقالت الشرطة، إنها نشرت 17600 شرطي و220 وحدة من بينها حافلات وحواجز استعداداً لمسيرة يوم السبت.
واصطف رجال شرطة في الأزقة والشوارع المؤدية إلى القصر الأزرق الرئاسي مع بدء تحرك الكتلة الرئيسية من المتظاهرين في وسط العاصمة سول.
وأقالت باك عدداً من مستشاريها المباشرين بسبب الفضيحة. وقال مسؤول بالإدعاء لوكالة رويترز للأنباء، إن جونغ هو سونغ وهو مساعد سابق للرئيسة اعتقل، يوم الخميس، للاشتباه بأنه سرب معلومات سرية.
واستكمل كل رؤساء كوريا الجنوبية فترتهم الرئاسية التي تمتد خمس سنوات. لكن باك تواجه ضغوطاً متزايدة من الشعب ومن خصومها السياسيين للتنحي.
وقال طالب بالمرحلة الثانوية يبلغ من العمر 18 عاماً وكان يحمل لافتة تطالب الرئيسة بالتنحي: "صحيح أننا مجرد طلاب لكننا نشعر بأننا لم نعد نحتمل هذا المجتمع اللامعقول ولهذا نشارك في هذا الاحتجاج مع أصدقائنا".
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احتجاجات حاشدة في سول تطالب بتنحي رئيسة كوريا الجنوبية
رويترز - الشروق أونلاين
تظاهر عشرات الآلاف من مواطني كوريا الجنوبية في وسط العاصمة سول، السبت، مطالبين الرئيسة باك جون هاي بالتنحي بسبب فضيحة سياسية متصاعدة.
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وقالت الشرطة، إن زهاء 43 ألف شخص شاركوا في مسيرة بالشموع، اليوم (السبت). وقال منظمون، إن عدد المشاركين بلغ مائة ألف، مما يجعل الاحتجاج أحد أكبر المسيرات منذ مظاهرات عام 2008 احتجاجاً على واردات لحوم الأبقار من الولايات المتحدة.
واهتزت شعبية باك بسبب فضيحة تتعلق بصديقة قديمة يشتبه بأنها استغلت قربها من الرئيسة للتدخل في شؤون الدولة. وتعهدت باك بالتعاون مع ممثلي الإدعاء في التحقيق.
وشعر الكوريون بالغضب بعد تكشف الأمر ويقولون، إن باك خانت ثقة الشعب وأساءت إدارة حكومتها.
وهوت شعبية باك إلى خمسة في المائة فقط وفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة غالون ونشر، يوم الجمعة، وهي أدنى نسبة شعبية لرئيس كوري جنوبي منذ بدء استطلاع الآراء في 1988.
وقالت الشرطة، إنها نشرت 17600 شرطي و220 وحدة من بينها حافلات وحواجز استعداداً لمسيرة يوم السبت.
واصطف رجال شرطة في الأزقة والشوارع المؤدية إلى القصر الأزرق الرئاسي مع بدء تحرك الكتلة الرئيسية من المتظاهرين في وسط العاصمة سول.
وأقالت باك عدداً من مستشاريها المباشرين بسبب الفضيحة. وقال مسؤول بالإدعاء لوكالة رويترز للأنباء، إن جونغ هو سونغ وهو مساعد سابق للرئيسة اعتقل، يوم الخميس، للاشتباه بأنه سرب معلومات سرية.
واستكمل كل رؤساء كوريا الجنوبية فترتهم الرئاسية التي تمتد خمس سنوات. لكن باك تواجه ضغوطاً متزايدة من الشعب ومن خصومها السياسيين للتنحي.
وقال طالب بالمرحلة الثانوية يبلغ من العمر 18 عاماً وكان يحمل لافتة تطالب الرئيسة بالتنحي: "صحيح أننا مجرد طلاب لكننا نشعر بأننا لم نعد نحتمل هذا المجتمع اللامعقول ولهذا نشارك في هذا الاحتجاج مع أصدقائنا".