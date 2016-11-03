مصر: حكمان بالإعدام و12 بالسجن في قضية "العائدون من ليبيا"

أ ف ب - الشروق أونلاين

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بإعدام اثنين وسجن 12 اعتقلوا على الحدود خلال عودتهم من ليبيا، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "العائدون من ليبيا" والتي تضم 16 متهماً قالت النيابة العامة المصرية، إنهم أعضاء في تنظيمات جهادية، بحسب مسؤولين قضائيين.

وصدر الحكم بإعدام المتهمين أحمد إمام ومحمود عيد، اللذين مثلا أمام المحكمة بعد استطلاع رأي مفتي مصر تطبيقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد.

كما عاقبت المحكمة أربعة متهمين بالسجن 25 عاماً لكل منهم ومتهماً واحداً بالسجن 15 عاماً وسبعة متهمين بالسجن ثلاث سنوات. وقضت ببراءة متهمين اثنين.

ومثل 14 متهماً أمام المحكمة بينما حوكم اثنان غيابياً.

وبحسب قرار الاتهام، فإن سبعة من المتهمين، من بينهم أحمد إمام ومحمود عيد "التحقوا بجماعات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بدولة ليبيا".

وأكد قرار الاتهام، أن أحد المتهمين التحق بتنظيم القاعدة في دولة مالي وأن متهمين آخرين انضما إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا.

وبدأت محاكمة المتهمين في أكتوبر 2015 بعد توجيه عدة اتهامات لهم من بينها "حيازة أسلحة وذخيرة والتخطيط لاستهداف منشات داخل البلاد".

وبموجب القانون المصري، لا يطبق حكم الإعدام إلا في حالة تأكيده من الدرجة القضائية الأعلى وهي محكمة النقض.

وأحيل آلاف الإسلاميين إلى المحاكمة منذ إطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي في انقلاب 3 جويلية 2013 وصدرت أحكام غير نهائية بالإعدام ضد مئات من بينهم مرسي نفسه.