فدرالية أولياء التلاميذ تناشد سلال التدخل لتسوية مشكل التقاعد

استنجدت الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، برئاسة أكساس بلقاسم، بالوزير الأول عبد المالك سلال، قصد التوسط لفتح باب الحوار بين الأطراف الفاعلة في الحكومة ونقابات التربية المستقلة، لحل مشكل "التقاعد النسبي" و"التقاعد دون شرط السن".

وناشدت الفدرالية في بيان لها، وهي التي تعتبر نفسها "شرعية" بعد سحب الثقة من المكتب الحالي الذي يرأسه أحمد خالد، تدخل الوزير الأول للتوسط لتسوية النزاع وإنهاء الصراع بين الشركاء الاجتماعيين والسلطة، باتخاذ قرار التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، على اعتبار أن الأمر أصبح يتجاوز صلاحيات الوزارات، كما أن مستقبل الأجيال لا يحتمل الانتكاس.