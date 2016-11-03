تستأنف ولاية الجزائر منتصف الشهر الجاري، المرحلة الرابعة والأخيرة من عملية الترحيل الـ 21 والتي تمس أكثر من 1700 عائلة تقطن في الأحياء القصديرية، حيث سيتم القضاء على حي وادي الحميز ببلدية برج الكيفان بالعاصمة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، فإنه ستتواصل المرحلة الرابعة من عملية إعادة الإسكان الـ 21 التي باشرتها مصالح الولاية نهاية ماي الماضي، حيث ستمس 1783 عائلة تقطن بالأحياء الفوضوية، منها 950 عائلة بوادي الحميز ببلدية برج الكيفان، كما سيتم ترحيل 3 أحياء من بلدية بولوغين، على غرار 390 عائلة تقطن الحي القصديري "عمار وهيب'' و130 عائلة تقطن الحي القصديري الثكنة و130 عائلة بحي الهضبة.
وعن الأحياء المعنية باستقبال المرحلين الجدد، فهي الحي السكني 560/1200 مسكن سليماني ببلدية الكاليتوس والحي السكنى 400 مسكن ببلدية الرحمانية والحي السكنى 300 مسكن بالزعاترية بالمعالمة والحي السكني الجديد 1000/267 مسكن بالدويرة والحي السكني كوريفة.
وحسب ذات المصدر، فإن الترحيل كان من المقرر نهاية الشهر الماضي ولكن تأجل بسبب تواجد والي العاصمة رفقة إطارات الولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عرضوا التجربة الجزائرية في القضاء على القصدير، ليتأجل مرة أخرى بسبب احتفالات الأول من نوفمبر، ليتأجل إلى السداسي الثاني من شهر نوفمبر بسبب لقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال مع ولاة الجزائر الـ 48 والذي سيشارك فيه والي العاصمة عبد القادر زوخ.
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ستشمل 1783 عائلة وستقضي على 4 أحياء قصديرية
استئناف عمليات الترحيل خلال النصف الثاني من نوفمبر
إيمان بوخليف
تستأنف ولاية الجزائر منتصف الشهر الجاري، المرحلة الرابعة والأخيرة من عملية الترحيل الـ 21 والتي تمس أكثر من 1700 عائلة تقطن في الأحياء القصديرية، حيث سيتم القضاء على حي وادي الحميز ببلدية برج الكيفان بالعاصمة.
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وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، فإنه ستتواصل المرحلة الرابعة من عملية إعادة الإسكان الـ 21 التي باشرتها مصالح الولاية نهاية ماي الماضي، حيث ستمس 1783 عائلة تقطن بالأحياء الفوضوية، منها 950 عائلة بوادي الحميز ببلدية برج الكيفان، كما سيتم ترحيل 3 أحياء من بلدية بولوغين، على غرار 390 عائلة تقطن الحي القصديري "عمار وهيب'' و130 عائلة تقطن الحي القصديري الثكنة و130 عائلة بحي الهضبة.
وعن الأحياء المعنية باستقبال المرحلين الجدد، فهي الحي السكني 560/1200 مسكن سليماني ببلدية الكاليتوس والحي السكنى 400 مسكن ببلدية الرحمانية والحي السكنى 300 مسكن بالزعاترية بالمعالمة والحي السكني الجديد 1000/267 مسكن بالدويرة والحي السكني كوريفة.
وحسب ذات المصدر، فإن الترحيل كان من المقرر نهاية الشهر الماضي ولكن تأجل بسبب تواجد والي العاصمة رفقة إطارات الولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عرضوا التجربة الجزائرية في القضاء على القصدير، ليتأجل مرة أخرى بسبب احتفالات الأول من نوفمبر، ليتأجل إلى السداسي الثاني من شهر نوفمبر بسبب لقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال مع ولاة الجزائر الـ 48 والذي سيشارك فيه والي العاصمة عبد القادر زوخ.