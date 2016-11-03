رحماني وايجرويدن وحمياني يشترون "هنكل" بعين تموشنت

date 2016/11/05 views 725 comments 0
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icon-writer أمين بلحية

كشفت مصادر مسؤولة داخل مجمع هنكل الألماني لـ"الشروق"، عن بيع مصنعه بعين تموشنت إلى مجموعة من المستثمرين الجزائريين .

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ويتعلق الأمر بكل من وزير الصناعة الأسبق، شريف رحماني، الرئيس السابق لطيران إيغل أزور مزيان ايجرويدن، الرئيس الأسبق منتدى المؤسسات رضا حمياني ورجل الأعمال حسين متيجي، والذي سبق له الاستفادة من عملية التنازل الخاصة بوحدات الرياضة التابعة للدولة غرب البلاد. وقالت ذات المصادر على أن المجمع لم يقدم الأسباب الواضحة لبيع مصنعه بعين تموشنت واكتفى فقط بالتعليق بإعادة توجيه إستراتيجيته في السوق الجزائرية.

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