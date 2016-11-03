"النهضة" تشارك في التشريعيات

قررت حركة النهضة المشاركة في التشريعيات المقبلة، وذلك بعد مصادقة مجلس شورتها على القرار في دورته الاستثنائية.

وحسب بيان الحركة فإنها "قررت المشاركة لتأكيد بقائها في الساحة السياسية والاستمرار في الدفاع عن مصالح المواطنين".

ودعت النهضة: "السلطة لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وتوفير كافة الضمانات التي من شأنها أن تحفز الطبقة السياسية"، وأضاف البيان "تجدد الحركة دعوتها لرئيس الجمهورية بالتعبير الواضح عن الإرادة السياسية للذهاب إلى انتخابات نزيهة وشفافة وتوفير كافة الضمانات القاضي العدل بين كل الأطراف وأن يكون على نفس المسافة من الجميع".