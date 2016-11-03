بعد شهر من إطلاق الدفع الإلكتروني.. جبار لـ"الشروق": توزيع 700 ألف رقم سري و5 شركات جديدة قبل نهاية العام

كشف بوعلام جبار، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات، بعد شهر من إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني أنه تم توزيع أزيد من 700 ألف رقم سري للجزائريين، لتمكينهم من إجراء عمليات مالية عن بعد عبر الحاسوب أو الهاتف الذكي، لافتا إلى أن العملية ستستمر، لتمس شركات أخرى.

وقال جبار لـ"الشروق" أمس، إن 1.3 مليون جزائري بإمكانهم الاستفادة من الدفع الإلكتروني، وإن زبائن بريد الجزائر سيكون بمقدورهم قريبا الاستفادة أيضا من هذه العمليات الجديدة". مضيفا: "حاليا تجري عملية توزيع الأرقام السرية على أصحاب البطاقات حتى يتمكنوا من القيام بالتعاملات المالية إلكترونيا.

وكشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات، أن عملية الدفع الإلكتروني سيتم توسيعها لتشمل أكثر من تسع مؤسسات معنية بالعملية ولفت بهذا الخصوص: "سنقوم بتوسيع العملية لتشمل 5 مؤسسات جديدة قبل نهاية السنة، حضرت نفسها للانخراط في العملية على غرار سونلغاز، الجزائرية للمياه، الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء "كاسنوس"، وشركات أخرى.

وشملت العملية كمرحلة أولى 9 مؤسسات هي الخطوط الجوية الجزائرية، طيران الطاسيلي وسيال وتأمينات "أمانة" والضمان الاجتماعي ومتعاملو الهاتف النقال الثلاثة (موبيليس، وجازي، وأوريدو)، واتصالات الجزائر، فيما وصل عدد البنوك المعنية بالعملية إلى 11 بنكا ما بين عمومي وخاص.

ولفت إلى أن الزبائن الذين لا يحوزون البطاقات ويرغبون في الانخراط، وتسهيل تعاملاتهم المالية يستوجب عليهم طلب بطاقات ما بين البنوك "CIB"، حتى يكون بمقدورهم الاستفادة من الدفع الإلكتروني.

ويراهن القائمون على العملية على تطوير وعصرنة النظام البنكي والمالي، ما سيساعد على خفض التكاليف وربح الوقت للأفراد والمؤسسات، وستمنح سيولة أكبر للبنوك. وذلك قبل المرور إلى التجارة الإلكترونية والتي سيتم تقنينها عبر نص تشريعي ينتظر أن يمنحه مجلس الوزراء "التأشيرة" قبل نزوله إلى البرلمان.