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رسميا ابتداء من جانفي 2018.. طلعي لـ"الشروق":
هذه الامتيازات للسائقين مقابل الدفع عبر الطريق السيّار
- 6 أشهر لإنجاز كل المرافق.. مشروع "شرق-غرب" يحتاج إلى الصيانة كل 5 سنوات
وجّه بوجمعة طلعي، وزير النقل والأشغال العمومية تعليمة للوكالة الوطنية لتسيير الطرقات السريعة، شدد فيها على ضرورة الانتهاء من إنجاز المرافق الضرورية ومحطات الدفع قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2017، على أن يتم العمل بنظام الدفع لاستعمال الطريق السيار شرق-غرب بداية 2018.
وحذر وزير الأشغال العمومية من تهاون الجهات المنجزة للمرافق ومحطات الدفع على مستوى الطريق السيار شرق ـ غرب وقال أمس في تصريح لـ"الشروق"، "لن يسمح من الآن فصاعدا بأي تأخر، مؤكدا عزمه على "جعل كافة الهيئات والمؤسسات المساهمة في إنجاز هذه المرافق ومحطات الدفع الخاصة بالطريق السيار تحترم هذه الآجال" أي تسليمها قبل السداسي الأول من سنة 2017.
وأضاف طلعي أن الجهود منصبة حاليا على تجهيز الطريق السيار شرق-غرب بمختلف الهياكل وفضاءات الخدمات الضرورية، فضلا عن ربطه بجميع الموانئ، مع ضرورة تسليم نظام الدفع الذي يضم 54 محطة دفع الموزعة على طول الطريق السيار شرق -غرب، في آجالها المحددة.
وعن آجال دخول نظام الدفع حيز الخدمة، قال الوزير إنه سيكون بداية من جانفي 2018، مؤكدا أن محطات الدفع ستسمح لمستعملي الطريق بضمان خدمة جوارية في مجال مدعم بالمعلومات والمساعدة، أي "أن صاحب المركبة سيتم التكفل به مباشرة على الطريق عندما يدخل هذا النظام حيز الخدمة"، موضحا أن مصالحه شرعت حاليا بالتشاور مع القطاعات المعنية والأسلاك من قبيل الشرطة، الدرك، الحماية المدنية، قبل الانطلاق في تكوين المستخدمين الذين سيتم توظيفهم لتسيير محطات الدفع.
وعن تدهور وضعية الطريق السيار وارتفاع الميزانية المرصودة للإنجاز، أكد المسؤول الأول عن قطاع النقل والأشغال العمومية أن المعمول به في كل الدول أن الطريق يتطلب الصيانة كل 5 سنوات نظرا لتعرضه للتصدع بسبب انزلاق التربة، وبرك المياه، ولم يخف الوزير وجود نقائص في بعض الورشات وليس كلها، موضحا أن صيانة الطرقات ليست استثناء، بل تدخل في إطار المحافظة عليها، ما استلزم إدراج بند جديد يتعلق بمراجعة الدراسات دوريا وتحيينها لتفادي أي مفاجآت قد تطرأ على إنجاز الطرقات.
Nour-eddine - Deutschland 2016/11/05 على 21:581
2milles dinar
toufik - الجزائر2016/11/06 على 10:11
اولا اكمل المشروع في ولاية الطارف وبعدها
2016/11/05 على 22:012
طريق يتيم يربط شرق البلاد بغربها ويريدوننا أن ندفع، تريدون تقليد بعض الدول الأوربية التي تعتمد نظام الدفع، قلدوهم أيضا في جودة الطرقات والخدمات، لعلمكم الدول الأوربية التي تعتمد على نظام الدفع يوجد بها طرق مجانية أفضل من طريقنا اليتيم، الطرق المخصص للدفع هي طرق الرفاهية والأمان والجودة والخدمات الراقية، وليست طرق المطبات والحفر وأخطار العصابات واللصوص.
2016/11/06 على 11:27
Vous ne trouvez pas dans ces nouvelles stations une seule table où vous pouvez manger ou casser la croûte avec sa famille comme dans toutes autoroutes du monde, ni un espace vert pour faire 10 pas. Dans nos stations le comble c'est que tout le monde mange dans leur voiture par manque de tables, chaises et bancs.
2016/11/06 على 04:59
لعلمك السيار اكبر طريق في العالم "هاي واي" براكاك من التفلسيف. حابين كلش باطل. انا شفت طرق في امريكا عندهم هاي واي و الطرق الاخرى المجانية نتاع تراب. .
lyes - algerie2016/11/06 على 09:04
راك كبير
2016/11/06 على 08:53
ماشايف والو اسكت ربي يعشك !!
نصرو - 402016/11/06 على 08:26
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh nta rohet lmarican ocheft troooooooooog thama nta hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
خالد محمد - الجزائر2016/11/05 على 22:103
عند تسلك الطريق السيار بعد خروجك من العاصمة في اتجاه مدينة البوير تعاني الأمرّين وتتأكد من سرقة أموال الشعب وتلاحظ هشاشة الانجاز وتشبع ضحكا على المسؤولين على القطاع والقائمين على المشروع ولا أحد يحاسبهم ويعاقبهم ومن بعد يقولون الدفع عبر الطريق السيار والله لقد أضحكتم علينا الناس الأجانب .وعن الانفاق حدث ولاحرج الانار منعدمة والغازات الخانقة تهدد حياة السائقين والراكبين إنها المهزلة الحقيقية.
2016/11/05 على 23:34
Ce tronçon a été réalisé par HADDAD qui n'a pas respecté les normes imposées par le bureau d'études (Engineering) Il pris beaucoup d'argent par la sous-traitance qui lui venait d'en haut dans le cadre de gré à grés
------------------------En un mot ils ont volé l'argent du peuple----------------------
bili2016/11/05 على 22:114
الدفع عبر الطريق السيّار لزم هما ليدفو بش تعاود لسسبنسو
محمد - Algeria2016/11/05 على 22:155
هل سيكون هناك دفع الكتروني ؟ ام سيكون على الجميع جلب (الصرف) معهم
y - Z2016/11/06 على 00:51
إذى كانت على الطريقة الأروبية فلا تحتاج إلى صرف ولا دفع الإلكتروني تشتري تيكي أو إثنان 3.4.5.6 حسب ما تحتاج من مقر المؤسسة التي ستكون المشرفة على الطريق كما هو في صورة لهذى الموضوع أنضر المرأة في يدها تيكي تضعه داخل الألة التي على يمينها فتفتح لك لباريار وتكمل طريقك أو تدفع إشتراك إذى كنت تستعمل الطريق يوميا إشتراك أسبوع شهر شهرين سنة هذه هي طريقة الدفع في الطرقات السيار في أروبا.
2016/11/05 على 22:166
طرق أنجزت بأموال الجزائر وستسلم قريبا إلى الأجانب بحجة أن لهم خبرة في التسيير
سليم2016/11/05 على 22:237
صباح الخير ، طلع النهار والسمش ، و دابت زبدة المجانية و الدعم و و و...
Adel Maloufi - UK2016/11/05 على 22:328
لا تنسو دورات المياه في كل مدن الولايات و ب50 دج فقط لاعمار الخزينة
2016/11/05 على 22:399
سلام تدفع صح لكن الباقي كلام في جرائد ادهبو للبويرة وشوفو بعينكم ...
ملاحظ2016/11/05 على 22:4410
بطبيعة الحال فقط بجزائر ندفع الدراهم من اجل القرف...بطريق السيار شبه منجز ومتهرية تسمى سرقة وابتزاز الجيوب المواطنين وسرقة جيوبهم بالقوة والطريق السيار تنقصه الأماكن للاستراحة والتوزيع للبنزين هذه هي الامتيازات البسيطة التي تستخفون بنا مقابل دفع النقود لدولة السراقة تسحقنا بضرائب وTVA والرسوم إضافية من أجلكم وتنتفعون به في المطاعم الفخمة وهوتيلات 6 نجوم بباريس لكم ولعائلتكم...تقلدون الغرب غير في تقشف وضرائب لكن هم بPEAGE يفيدون بلدهم عكس انتم.
Ali - Canada2016/11/05 على 23:2211
لقد نسيتم ربط مطار قسنطينة بالطريق السيار اتجاه الشرق وهو يمر بجواره يا سيادة الوزير
جزائري وطني - الجزائر2016/11/05 على 23:2312
وماذا عن الجزء من الطريق السيار الرابط بين مدينة الدرعان والحدود التونسية الجزائرية( اي جزء ولاية الطارف)؟ ام ان ذلك المقطع حذف من خريطة هذه الطريق؟
alger la blanche - alger2016/11/05 على 23:2313
ادا كانت طريق المانيا ليس عندي مانع ان ادفع ولاكن في طريف السيار الجزائري ادعوا الله ان لا تتعطل سيارتك وادا كان دلك ستعود في صندوق او كما ولدتك امك
2016/11/05 على 23:2814
طريق سيار كلف الدولة 17 مليار دولار يا مواطن طريق المانش بين فرنسا و انجلترا تحت البحر كلف 4 مليار دولار ايها الجزائري المسكين باه تعرف علاه الدولة فلست و حجم السرقة في بلادنا
2016/11/05 على 23:3915
هل تسمى هذه أصلا طريق سيار لكي يدفع المواطن؟ إسألوا من كان مسؤولا عن المليارات التي أهدرت من أجل طريق أخيرا عادية كي يدفع لكم هذه الأموال وليس الزوالي اللذي أرهقتم كاهله و أكرهتم له عيشه اليومي
الربيع - المغرب2016/11/05 على 23:4516
بغيت نسولكم واش ماديرينش خطوط التوازي في الطريق السيار يعني "les vois " واش كل واحد يمشي فين بغا؟؟
الصحافة الجزائر تثابر في إيصالة الصورة الحسنة عن الجزائر - l'algérie2016/11/06 على 08:28
صورة غريبة فعلا لا أعرف اين هي الخطوط ؟؟ رغمة وجودها أعتقد انها صورة
قديمة جدا طبعة تحية خالصة لصحافة الجزائرية دائما تسعى لرسم صورة جيدا
عن الجزائر في الخارج
malek - alger2016/11/06 على 04:4917
وزير اشغال عمومية اشتاق الشعب لرؤية خرجاته ، الطريق السيار لم يتكمل منذ مغادرة السيد عمار غول الوزارة ، على حداد متحكم ولاتتكلم يا سيادة الوزير لانك لا تتحكم في سيرورة الاشغال
محمد - البويرة2016/11/06 على 07:5018
هههههه..أتو موت و تسمونه أتو روت..لا يمكن أبدا تسميته طريق بمعايير دولية حذار لأنه مغشوش بغش أخر صيحة.السائق الذي لم يمت على مستوى ولاية البويرة معناه عمره طويلة عليه أن يكثر من الاستغفار..أصمتوا يا سراق.حتى حواجز الدرك الوطني على طول هذا الطريق أرهقت السائقيين... و تتسبب في عرقلة حركة المرور...بعد ان يكون السائق يسير بسرعة 110 كلم يخفضها الى 2 كلم في الساعة.و أصبحت موضة من أجل استفزاز السائقين.و السؤال حتى عن مرافقتك ان كانت زوجتك و هل القانون يسمح بذلك؟ أم يجب تقديم الدفتر العائلي مع الوثائق
فريد - ألمانيا 2016/11/06 على 08:1819
عندما يتعلق الأمر بمص جيب المواطن تشددون على إنهاء المشاريع في آجالها المقررة!!!ولكن عندما يخص الأمر فائدة الشعب فالمشاريع يمكن أن تؤجل أو تلغى تماما بحجة تراجع وانخفاض أسعار النفط!!!! آه لك ياجبهة التخريب الوطني،،،،متى يأتي يوم الاستقلال ويتخلص منك الشعب الجزائري ويتحرر من إستعمارك!!!!
Mohamed - Paris 2016/11/06 على 08:3020
classification des véhicules par catégories
Tous les tarifs
services aux Mobilité des nombreuses aires aménagées
Tarifs de dépannage tous savoir sur le dépannage
Parking sécurisé poids lourds
s'informer en route les radio FM
- Des systèmes d’alarme et de vidéosurveillance.
- Un accueil en plusieurs langues.
- Des services de restauration et des espaces de repos.
- Des espaces de communication : Internet, téléphone, …الخ
متابع عن كثب2016/11/06 على 08:4021
الخدمات التي سوف يتحصّل عليها مستعمل الطريق بعد أن يدفع هي كثرة الرادارت ههههههههه
سي الحواس - algerie2016/11/06 على 08:5522
ومتى ندفع مقابل الهواء الدي نتنفسه في بلد حرره اباؤنا بدماءهم٠ يا اخي نظام الدفع في الطرق السريعة تطبقه عندما تكون لديك شبكة طرقات وطنية صالحة للسير٠اما في طرقاتنا التي تؤدي حتى البغال فانا ارى انه من حق المواطن ان يحصل على تعويض مالي من طرف الدولة عند استعماله لهده الخنادق مقابل الضرر المادي و المعنوي الدي يلحق به و ببغله. و السؤال الدي يطرح ما محل قسيمة السيارات من الاعراب!! يا اخي الاموال التي نهبت في هدا المشروع (سرقة القرن شرق غرب) تكفي لانجاز طريقين اخرين ,نتحداكم ان تسثرجعوها لانشاء طريق
سي الحواس - algerie2016/11/06 على 08:5923
استرجعوا الاموال التي نهبت في هدا المشروع و بعدها طالبو الفقاقير لاخراج ما تبقى في جيوبهم المتقوبة
دزيري - دبي2016/11/06 على 09:0424
لماذا لا نقلد دبي مثلا فيها ستة بوابات منذ 2007 الدفع عن طريق ملصق على الزجاج الامامي للسيارة تحتاج فقط لشحن رصيد حسابك و تمر بكل اريحية مع العلم ان رسوم المرور اربعة دراهم و هي لا تساوي شيء مقارنة بجودة الطرق و البنى التحيتة التي تعد من الأفضل عالميا إن لم تكن هي الأفضل
مع تمنياتي بالتوفيق لبلادي
sousou - alger2016/11/06 على 10:0225
salam alaykom
c'est une bonne incitative pour les autoroutes algérienne
comme ça l état récupérera sont argent et le citoyens bénéficie des biens de l état
c'est quelque chose de biens pour l entretien de la route
mohamed - alger algerie2016/11/06 على 10:0326
سلام ياخي تسيير ككانت البحبوحة فششتو الحالة و كي هبط البترول زير زير زير.....لا بانيك زيد ا الشروق شوفونا مع خبير هاد الحكاية تاع 50 دولار فالميزانية تاع 2017 ما فهامتهاش
اسماعيل - دبي2016/11/06 على 10:1227
شعب بو باطل ، حاجة ما تعجبكم و تحبوا الخدمات.
كل العالم يدفع في الطرقات السريعة حت تتمكن الؤسسات الساهرة عليها بالصيانة و الخدمات.
الي يحب اشبح مل يقول أح
ابن نوفمبر - الجزائر2016/11/06 على 10:1528
الكذب فالكذب مقطع لا يتجاوز طوله 30 كلم بضواحي الاخضرية لم تستطع مصالحك منذ كان الوزير الغول مدته اكثر من ستة سنوات لم تستطيعوا ان تجعلوه طريقا عاديا لا طريق سيار وكلما تسير لمدة مئة متر تجد اشارة مكتوب عليها طريق مهترأ والسائقون به يسيرون يمينا وشمالا تهربا من الحفر التي تستطيع ان تبلع جمل بأكمله فما بالك بسيارة هل أنتم تضحكون على المواطن ام تكذبون على انفسكم والله في الجزائر اصبحا لا نصدق شيئا كذبنا صدق وصدقنا كذب اختلطت الامور علينا بسبب مسؤولين لا محل لهم من الاعراب استوطنوا المناصب
bakreti - MOSTAGANEM2016/11/06 على 10:2529
هل هذه امتيازات ؟
El Wahrani - France2016/11/06 على 10:2730
Salam. Je n'ai jamais vu une autoroute où on voit des gents vendre du pain, des fruits et légumes sur la bande d'urgence. En allant vers Tlemcen, j'ai même vu des gents attendre le transport sur la bande d'urgence alors que les véhicules roulent à 130 voire 140 Km/H Je crois que certaines personnes n'ont pas encore compris ce qu'est une autoroute Il faut d'abord supprimer tous ces risques d'accidents pour parler ensuite de péage
جمال2016/11/06 على 10:3031
اعتقد ان مصدر رزقهم قد جف لذا وجب عليهم ان يبحثوا عن مصدر من المصادر الا وهو الشعب يتصيدوه من طريق واحد ووحيد لجلب رزقه وقوت عياله ليتقاسموه معه بعد ان كان قبلهم اللصوص بطرق اخرى الان تدفع بالقانون بعد ان يزيحوا اللصوصية منه ان استطاعوا وان لم يفعلوا فسندفع لهم جميعا ونخرج من طريقهم سالمين ومن الافظل لنا ان نبحث عن طرق اخر غير طريقهم هذا
مصطفى الوهراني - برلين2016/11/06 على 10:3832
والله اضحكتموني (ماخاص العمية إلا الكحل ) نفذت البقرة الحلوب وتريدون الآن حلب المواطن المسكين ...هنا في ألمانيا عندنا أجمل الطرق وأسرعها (بعض الطرق بسرعة غير محدودة) حتى الأوربيين الآخرين يأتون بأسرع السيارات لتجريبها ولا أحد يدفع شيئا وأنتم عندكم طرق الموت و لا أمن و تريدون المال عليها ...عجيب
mohamed2016/11/06 على 11:0133
نهار يبدا الدفع تلقاو الطريق فارغ ويمشو فيه غير اصحاب الحصانة الدبلوماسية واصحاب المعارف واولاد المسؤولين لانهم ما يخلصوش --- امتيازات -----
Mamout - الطريق2016/11/06 على 12:4034
السلام عليكم وأين هي الامتيازات يا صاحب المقال أم أنها بين السطور! !!اما فيما يخص الطريق فلا إنارة عمومية فيه و ويل لمن يسلكه في الليل والشطر بين الاخضرية والبويرة فلا أشك انه سينتهي الترقاع فيه إلى يوم الدين والله نأسف ونتالم لحال هذه المشاريع التي لا تنتهي
مروان - الجزائر 2016/11/06 على 13:0335
هههههه السركالة راهي ناقصة زيدو ديرو لخلاص باش هذا وين تزيد تبلوكي
جزائري - الجزائر العميقة2016/11/06 على 13:1536
الاستعمار خرج من الباب الكبيرة و عادة من الكوة الصغيرة, مكتسبات الشعب الذي حرر بلاده بالدم عاد ابناء الحركة و القياد و الزوافا لتحكم بمصير الشعب، الكل يدفع ... باركينك في كل مكان 5 دج اساعة يولاد الحرام ثم الطريق تدفع ثم ثم ....