"تاج" يدعو الحكومة إلى المحافظة على التوازنات المالية

date 2016/11/05 views 142 comments 0
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icon-writer أ.ب

دعا عمار غول رئيس حزب "تجمع أمل الجزائر" (تاج)، السبت، الحكومة إلى مواصلة مجهوداتها في ''المحافظة على التوازنات المالية الكبرى في أعقاب انهيار برميل النفط، من خلال "الدفع بالاستثمار المنتج للثروة والشغل".

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وطالب الحزب، عقب اجتماع المكتب السياسي الطبقة السياسية بضرورة "الانخراط في تجسيد مضمون رسالة رئيس الجمهورية والمساهمة في صناعة جو هادئ".  

 كما ثمن "تاج" رسالة الرئيس بمناسبة عيد الثورة وقال إنها تعمل على تعزيز الجبهة الداخلية وتساهم في توحيد اللحمة الوطنية.

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