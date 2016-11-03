الأرسيدي في مسيرة ببجاية للتنديد بالتقشف!

نظم، مناضلون في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ومتعاطفين معه، السبت، "مسيرة المواطنة" بوسط مدينة بجاية، للتنديد بما سموه سياسة التقشف التي طالت المنطقة، وكذا "المساس بالحريات الفردية والجماعية".

المسيرة التي انطلقت من ساحة دار الثقافة لبجاية، باتجاه ساحة حرية التعبير مرورا بمقر الولاية، عرفت مشاركة معتبرة للمناضلين الذين رفعوا شعارات منددة، بما وصفوه بسياسة التقشف التي مست الولاية برأيهم، التي رمت بثقلها- يضيفون- على كاهل المواطن البسيط وانعكست سلبا على إطاره المعيشي.

واستدلّ المحتجون بما وصفوه بالإلغاء الذي طال- حسبهم- المشاريع الكبرى والمتعددة المسجلة لصالح الولاية، على غرار المستشفى الجامعي لبجاية، مشروع القاعدة البيتروكيميائية، مشروع ازدواجية خط السكة الحديدية بجاية- بني منصور، وكذا الملعب، إهمال تجسيد المشاريع الخاصة بالسكنات الاجتماعية، وكذا الإعانات الموجهة إلى البناء الريفي.