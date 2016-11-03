كشف رئيس حزب جبهة المستقبل، الدكتور عبد العزيز بلعيد، السبت، أنه جار التحضير لمؤتمر الحزب الوطني، عقب الدورة العادية للمجلس الوطني التي ستنعقد في 22 ديسمبر، وحضوره إلى قسنطينة غير مرتبط بالتشريعيات، بل يدخل في إطار برنامج ونشاط الحزب لا غير.
رئيس حزب جبهة المستقبل، وخلال التجمع الشعبي الذي نشطه السبت بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة، تأسف كما قال كون السلطة لا تزال تعتبر الشعب مراهقا تسيره كما تشاء، مشيرا إلى نسبة البطالة التي انخفضت إلى 9 بالمئة حسب السلطة تغليطا للرأي العام، متسائلا: كيف يمكن أن تصل إلى هذه النسبة، والجزائر تعيش أزمة اقتصادية حقيقية؟.. وعن التقاعد المسبق، قال إن الدولة متناقضة، بخصوص سن التقاعد التي حددت بـ60 سنة، بدليل أن هناك من نصب كمسؤول وعمره ضاهى 74 سنة؟
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عبد العزيز بلعيد يشكك في إحصائيات البطالة
إيمان زيتوني
كشف رئيس حزب جبهة المستقبل، الدكتور عبد العزيز بلعيد، السبت، أنه جار التحضير لمؤتمر الحزب الوطني، عقب الدورة العادية للمجلس الوطني التي ستنعقد في 22 ديسمبر، وحضوره إلى قسنطينة غير مرتبط بالتشريعيات، بل يدخل في إطار برنامج ونشاط الحزب لا غير.
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رئيس حزب جبهة المستقبل، وخلال التجمع الشعبي الذي نشطه السبت بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة، تأسف كما قال كون السلطة لا تزال تعتبر الشعب مراهقا تسيره كما تشاء، مشيرا إلى نسبة البطالة التي انخفضت إلى 9 بالمئة حسب السلطة تغليطا للرأي العام، متسائلا: كيف يمكن أن تصل إلى هذه النسبة، والجزائر تعيش أزمة اقتصادية حقيقية؟.. وعن التقاعد المسبق، قال إن الدولة متناقضة، بخصوص سن التقاعد التي حددت بـ60 سنة، بدليل أن هناك من نصب كمسؤول وعمره ضاهى 74 سنة؟