ضربة موجعة لعمليات تمويل المجرمين حجز 9 آلاف أورو كانت بحوزة الإرهابيين المقضي عليهم بجيجل

عثرت قوات الجيش الوطني الشعبي إثر العملية النوعية التي مكنت من القضاء على إرهابيين اثنين السبت، بمنطقة مشتة بوغولة بولاية جيجل، على مبلغ مالي يقدر بـ9000 أورو بحوزة الإرهابيين.

حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها "تبعا للعملية النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي التي مكنت من القضاء على إرهابيين اثنين يوم أمس الأول بمنطقة مشتة بوغولة ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة، تم العثور بحوزة المجرمين على مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ 9000 أورو".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة "أوقفت مفرزة مشتركة للجيش بجانت بالناحية العسكرية الرابعة، ثلاثة تجار مخدرات فيما تم حجز 15.8 كيلوغرام من الكيف المعالج ومبلغ من المال يقدر بـ107 ألف دينار بالإضافة إلى سيارة سياحية".

كما حجز أفراد للدرك بوهران بالناحية العسكرية الثانية كمية تقدر بـ''553 وحدة من المشروبات المختلفة وبكل من برج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 3 مهربين و8 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة".

كما ضبطت أيضا "3 كيلوغرامات من المواد المتفجرة (الديناميت) و3 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط". وأحبطت وحدات لحراس الشواطئ بعنابة بالناحية العسكرية الخامسة محاولة هجرة غير شرعية لـ24 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع