حملة تضامن واسعة والتفاف منقطع النظير من سكان الشرفة لتحقيق الحلم الطفل "عيسى عربان" بحاجة إلى ثلاثة ملايير للعلاج من داء سرطان الدم الفتاك

أطلقت جمعيات فاعلة ومواطنون ببلدية الشرفة في ولاية البويرة حملة تضامن واسعة لإنقاذ حياة الطفل "عربان عيسى"، الذي أصيب بداء خطير ونادر، وهو سرطان الدم الذي نادرا من يصيب الأطفال الصغار، حيث لا يوجد له علاج سوى في أكبر المستشفيات الأوروبية ولا تقل التكلفة عن الثلاثة ملايير سنتيم.

الطفل عيسى الذين وجدناه طريح الفراش يعاني في صمت وكله أمل في أن تجد نداءاته آذانا صاغية ومساعدة عاجلة من أجل نقله في أقرب الآجال إلى أحد المستشفيات الفرنسية المتخصصة من أجل العلاج من المرض النادر الذي بات يقض مضجعه منذ مدة سرطان الدم الخطير والذي يعد أول حالة من نوعها تصيب الأطفال في الجزائر.. بلسانه المتثاقل نتيجة التعب والألم اللذين أرقاه كثيرا، وجه نداء استغاثة إلى ذوي القلوب الرحيمة والخيّرين في هذا الوطن من أجل الالتفاف حول قضيته ومساعدته.

وفي السياق، أطلقت جمعيات خيرية وإنسانية فاعلة ببلدية الشرفة بالبويرة حملة واسعة النطاق تحت عنوان "أنا أحتاج إليكم"، من أجل جمع المبلغ المالي المقدر بثلاثة ملايير، قصد نقل الطفل "عيسى" في القريب العاجل نحو أحد المستشفيات المتخصصة بفرسنا لمعالجه من هذا المرض الفتاك، وأبى سكان شرفة إلا أن يساهموا في إعادة البسمة والحياة لهذا الطفل البريء، معبرين في ذات الوقت أن المساهمة في إعادة الحياة للأشخاص واجب ديني ووطني مصداقا لقوله تعالى "... ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا..".

ولكل من أراد المساعدة الاتصال بـ 0798588797/

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