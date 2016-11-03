الوزيرة تعهدت له بحل مشاكله لدى زيارتها الولاية تلميذ معاق من أدرار يذكر بن غبريط بوعدها

تناشد عائلة التلميذ "عبد الرحيم" المعاق من أدرار وزيرة التربية الوطنية بضرورة التدخل العاجل على مستوى قطاعها بالولاية من أجل تجسييد التوجيهات التي أعطتها لهذه الأخيرة من أجل العمل على تحسين ظروف تدريس عبد الرحيم داخل المؤسسة التعليمية التي يدرس بها، لاسيما ما تعلق بالمرافق الخاصة أثناء دراسته في القسم حسبما ينص على ذلك قانون المعاق.

خاصة وأن هذا التلميذ عبد الرحيم الذي يدرس في السنة الثالثة ابتدائي بمدرسة عائشة أم المؤمنين وسط مدينة أدرار لديه قدرات للتعلم والتأقلم مع الوسط التربوي، غير أن عدم توفر الظروف الملائمة لتدريسه جعلته يعاني يوميا داخل المدرسة، لاسيما ما تعلق بتحركه داخل المدرسة وتنقله بحرية للمرحاض أو المطعم كباقي التلاميذ حسب نص المراسلة الموجهة لوزيرة التربية تحوز "الشروق" على نسخة منها.

وكان تلميذ آخر اسمه حمومي عبد الحميد ذو 8 سنوات قد تحدث مؤخرا إلى وزيرة التربية الوطنية في آخر زيارة لها للولاية ووعدته بتسوية وضعيه وتدريسه على غرار زملائه، حيث أعطت تعليمات للجهات المعنية، بتوفير كل الظروف الملائمة لتمدرسه غير أنه لحد الآن لم تتجسد هذه الوعود.

من جانبه، قال مدير التربية بالولاية للشروق، إن مصالحه اتخذت كل الإجراءات لتمدرس هذا التلميذ في ظروف جيدة بما في ذلك تخصيص عون لمساعدته عند الدخول أو الخروج من القسم، مؤكدا في ذات الوقت بأن مصالحه قبلت بتمدرسه إلى جانب باقي التلاميذ العاديين، في الوقت الذي لا تسمح فيه حالته بذلك.