إلى جانب تقديم عروض موسيقية ومعرض للخط العربي الأيام الثقافية الجزائرية تحتفي بفيلم "البئر" في قطر

تنظم في الفترة الممتدة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة فعاليات الأيام الثقافية الجزائرية وسط تسطير برنامج ثري يشمل معارض تشكيلية وعروضا سينمائية وموسيقية بهدف إبراز التعابير الفنية والثقافية التي تزخر بها الجزائر.

الأيام الثقافية الجزائرية بقطر، تنظمها الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي (AARC) وسفارة الجزائر بالدوحة، وتندرج هذه الفعالية في إطار اتفاقيات ثنائية بين البلدين لتطوير التبادل الثقافي والتعاون بين الجزائر وقطر في المجالات الثقافية والفنية.

ويعطي فرصة لجمهور قطر لاكتشاف مجموعة من التعبيرات الفنية والثقافية الجزائرية من خلال معرض الخط العربي الحديث للفنان التشكيلي صالح مقبض.

ويمكن لعشاق السينما وعشاق الفن السابع اكتشاف واحد من آخر إنتاجات السينما الجزائرية فيلم "البئر" للمخرج لطفي بوشوشي المشرح لجائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي في الطبعة الـ89 المرتقب تنظيمها شهر فيفري القادم 2017. وسيعرض البئر بحضور الممثل فروجي مبروك يوم الـ15 نوفمبر بالدوحة. بالإضافة إلى الموسيقى التي تكون حاضرة من خلال عرض موسيقي للفنان عباس ريغي.

ويأتي عرض "البئر" في هذه التظاهرة ضمن الإستراتيجية التي اتخذها القائمون على قطاع الثقافة من أجل الترويج للفيلم بعد دخوله ترشحيات مسابقة الأوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي، وقد شرع لطفي بوشوشي في تقديم العمل بـجولة وطنية تشمل 23 ولاية، ناهيك عن احتمال عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية بمدينتي نيويورك ولوس أونجلس ليقترب أكثر من نقاد السينما والصحافة في أمريكا.