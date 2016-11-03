هزة أرضية بقوة 7ر4 على سلم ريشتر بولاية المسيلة

سجلت مساء السبت على 21 سا و43 دقيقة هزة أرضية ببني يلمان ولاية المسيلة بلغت شدتها 7ر4 درجات على سلم ريشتر.

حسب ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له.

وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة قد حدد ب9 كلم شمال غرب بني يلمان التي تقع شمال-غرب الولاية.