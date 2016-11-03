أسترالية تتعرض للاختطاف في العاصمة الأفغانية كابول

date 2016/11/06 views 85 comments 0
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icon-writer رويترز

أفادت تقارير، الأحد 6 نوفمبر، أنّ سيدة أسترالية تعمل مع منظمة غير حكومية في أفغانستان، خطفت في العاصمة كابول.

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وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في كانبيرا في بيان عبر البريد الإلكتروني إن:   "السفارة الأسترالية في كابول تجري تحقيقات عاجلة في التقارير التي قالت إن استرالية خطفت في كابول".

وأضاف: "بسبب طبيعة الحادث لن ندلي بتعليقات أخرى".

وقالت محطة "تولو نيوز" التلفزيونية الأفغانية إن السيدة الأسترالية خطفت تحت تهديد السلاح في منطقة قلعة فتح الله في وسط المدينة.

وتمثل عمليات الخطف مشكلة كبيرة منذ فترة طويلة في أفغانستان، وهي تؤثر على الأفغان أكثر من الأجانب، وغالبا ما يكون الدافع وراءها الحصول على فدى، ولكن عددا من موظفي الإغاثة الأجانب تعرضوا للخطف في أفغانستان، من بينهم ما لا يقل عن أستراليين اثنين هذا العام وحده.

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