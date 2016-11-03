لا تزال بلدية بئر خادم تتخبط في عدة مشاكل وتأخرا في تحقيق لمشاريع التنموية، على الرغم من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة، حيث لا تزال أزيد من 1700 عائلة تقطن بالأحياء القصديرية الترحيل، فضلا عن مشاكل تتعلق بالتهيئة وتزفيت الطرقات.
بلدية بئر خادم التي عانت طيلة عقود من الزمن ولا تزال من محاولات الاستحواذ والاستيلاء على الأراضي الفلاحية والعقارات التابعة للدولة ممن يوصفون بـ" مافيا العقار"، ما تفتأ تتخبط في جملة من المشاكل من نقص المؤسسات التربوية والهياكل الصحية وكذا تعطل التنمية المحلية، بفعل تراكم المشاكل على مدار عقود من الزمن، فكثيرا ما عجزت السلطات المحلية في تجسيد بعض المشاريع بسبب غياب العقار، في حين تواجه الهكتارات "شبح" الانقضاض عليها من طرف المافيا.
وينال مشكل السكن حصة الأسد من جملة المشاكل التي يتخبط فيها السكان حيث تحصي هذه البلدية التي شهدت في السنوات الأخيرة تشييد آلاف السكنات من مختلف الصيغ على مستواها، أزيد من 2700 طلب الحصول على سكنات اجتماعية، حيث لم تحصل خلال السنوات الأخيرة سوى على حصة سكنية مقدرة بـ 100 وحدة سكنية تأجل توزيعها لإشعار آخر حسب محدثينا رغم الانتهاء من التحقيقات الميدانية التي باشرتها السلطات الولائية من أجل تحديد القائمة، وانتقد السكان بشدة مصالح الدائرة، متهمين إياها بـ"التمييز" بين البلديات التابعة لها، حيث أشاروا إلى أنه في الوقت الذي سارعت لنشر قوائم بعض البلديات على غرار بلديتيّ حيدرة وسحاولة، تركت ملفهم لآخر المطاف رغم أنهم أول من تم الانتهاء من التحقيقات الخاصة بهم.
كما تشكل الأحياء القصديرية المقدرة بـ 16 موقعا تحصي جلها أزيد من 1700 عائلة، صداعا حقيقيا للسلطات المحلية، حيث كشف السكان أنه لطالما انتظروا التفاتة من طرف السلطات الولائية لترحيلهم إلى سكنات لائقة إلا أن موعد تخليصهم من معاناتهم لم يحن بعد، مشيرين إلى أن بلدياتهم لم تستفد طوال عملية الترحيل سوى من عملية واحدة ضمت 50 عائلة كانت تقطن بالملعب البلدي، ومن بين المشاكل هو انعدام التهيئة والوضعية الكارثية لبعض طرقات الحي، الأمر الذي يعجل بضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين وضعية الحي.
من جهته أفاد نائب رئيس بلدية بئر خادم المكلف بالشؤون الاجتماعية والرياضة جمال عشوش، أن مصالحه راسلت السلطات الولائية مرارا من أجل الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي وكذا رفع الحصة السكنية المقدمة لها قياسا بعدد الطلبات الهائل الذي يفوق 2700 طلب بعد الغربلة التي قامت بها المصالح الاجتماعية، عقب تسجيل عدد من الحالات التي فاق دخل أصحابها 24 ألف دينار، أما البيوت القصديرية فقد عبر المتحدث عن أمله في أن ترد مصالح الولاية على المطالب المتمثلة في ترحيل قاطني الأحياء القصديرية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1استئناف عمليات الترحيل خلال النصف الثاني من نوفمبر
2فدرالية أولياء التلاميذ تناشد سلال التدخل لتسوية مشكل التقاعد
3حي الزياينة مهدد بالأوبئة والسلطات بورقلة تتفرج
4أزيد من 41 ألف سكن هش مهدد بالسقوط بالوادي
5ينتحل صفة سائق طاكسي ليفرّ من 20 سنة سجنا بسكيكدة
Français English
الرأي
جمال لعلامي
نفـّذ ثم ناقش!
عمار يزلي
المُقعد والمتقاعد والمتعاقد!
عبد الناصر
صينية سمك "مغربية" في الفرن!
صالح عوض
قراءة جديدة في تحديات القرن الكبرى..
حبيب راشدين
الفرقة الناجية بـ"دين الدولة" المحمي بالتقية
جمال لعلامي
الميّت وغسّالو!
صالح عوض
"حفتر" والمحيط الإفريقي.. أي دور؟
سليم قلالة
مالك بن نبي و"عبيد النورونات"
سلطان بركاني
هل عاد زمن الزّردات والوعدات؟
معلومي ياسين
ليكنس لا يحب إلا أموال الجزائر
الفيديو
مخاوف من انفجار سكاني في قطاع غزة
الشيخ عطا الله.. رحل الشيخ وبقيت خيمته دون عمود
اتهام الشرطة الإيطالية باللجوء إلى أساليب "ترقى إلى التعذيب" في معاملة المهاجرين
الفنان والمطرب القبائلي خلوي الوناس في ذمة الله
لن تصدق ماذا سرقت هذه الفتاة بعد أن شاغلت رفيقتها البائع ؟!
الجالية الجزائرية بمصر تحتفل بذكرى الفاتح من نوفمبر
أصوات غاضبة تعلو في سماء المغرب تنديداً بجريمة قتل بائع سمك
عروس ماليزية اشترطت أن تكون سورة الرحمن مهرها.. والسبب؟
طفلة سورية أقعدتها الحرب تعود من روسيا واقفة
مصر.. محامو حقوق الإنسان مستمرون في عملهم رغم التضييق
بلدية تحت المجهر
بئر خادم.. بلدية أنهكتها "المافيا" وطوّقتها البيوت القصديرية!
سعيد باتول
لا تزال بلدية بئر خادم تتخبط في عدة مشاكل وتأخرا في تحقيق لمشاريع التنموية، على الرغم من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة، حيث لا تزال أزيد من 1700 عائلة تقطن بالأحياء القصديرية الترحيل، فضلا عن مشاكل تتعلق بالتهيئة وتزفيت الطرقات.
تغطيات ذات صلة
بئر خادم.. بلدية أنهكتها "المافيا" وطوّقتها البيوت القصديرية!
هزة أرضية بقوة 7ر4 على سلم ريشتر بولاية المسيلة
مقصون من سكنات "السوسيال" و"التساهمي" يعترضون والي العاصمة
الطفل "عيسى عربان" بحاجة إلى ثلاثة ملايير للعلاج من داء سرطان الدم الفتاك
حجز 9 آلاف أورو كانت بحوزة الإرهابيين المقضي عليهم بجيجل
بلدية بئر خادم التي عانت طيلة عقود من الزمن ولا تزال من محاولات الاستحواذ والاستيلاء على الأراضي الفلاحية والعقارات التابعة للدولة ممن يوصفون بـ" مافيا العقار"، ما تفتأ تتخبط في جملة من المشاكل من نقص المؤسسات التربوية والهياكل الصحية وكذا تعطل التنمية المحلية، بفعل تراكم المشاكل على مدار عقود من الزمن، فكثيرا ما عجزت السلطات المحلية في تجسيد بعض المشاريع بسبب غياب العقار، في حين تواجه الهكتارات "شبح" الانقضاض عليها من طرف المافيا.
وينال مشكل السكن حصة الأسد من جملة المشاكل التي يتخبط فيها السكان حيث تحصي هذه البلدية التي شهدت في السنوات الأخيرة تشييد آلاف السكنات من مختلف الصيغ على مستواها، أزيد من 2700 طلب الحصول على سكنات اجتماعية، حيث لم تحصل خلال السنوات الأخيرة سوى على حصة سكنية مقدرة بـ 100 وحدة سكنية تأجل توزيعها لإشعار آخر حسب محدثينا رغم الانتهاء من التحقيقات الميدانية التي باشرتها السلطات الولائية من أجل تحديد القائمة، وانتقد السكان بشدة مصالح الدائرة، متهمين إياها بـ"التمييز" بين البلديات التابعة لها، حيث أشاروا إلى أنه في الوقت الذي سارعت لنشر قوائم بعض البلديات على غرار بلديتيّ حيدرة وسحاولة، تركت ملفهم لآخر المطاف رغم أنهم أول من تم الانتهاء من التحقيقات الخاصة بهم.
كما تشكل الأحياء القصديرية المقدرة بـ 16 موقعا تحصي جلها أزيد من 1700 عائلة، صداعا حقيقيا للسلطات المحلية، حيث كشف السكان أنه لطالما انتظروا التفاتة من طرف السلطات الولائية لترحيلهم إلى سكنات لائقة إلا أن موعد تخليصهم من معاناتهم لم يحن بعد، مشيرين إلى أن بلدياتهم لم تستفد طوال عملية الترحيل سوى من عملية واحدة ضمت 50 عائلة كانت تقطن بالملعب البلدي، ومن بين المشاكل هو انعدام التهيئة والوضعية الكارثية لبعض طرقات الحي، الأمر الذي يعجل بضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين وضعية الحي.
من جهته أفاد نائب رئيس بلدية بئر خادم المكلف بالشؤون الاجتماعية والرياضة جمال عشوش، أن مصالحه راسلت السلطات الولائية مرارا من أجل الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي وكذا رفع الحصة السكنية المقدمة لها قياسا بعدد الطلبات الهائل الذي يفوق 2700 طلب بعد الغربلة التي قامت بها المصالح الاجتماعية، عقب تسجيل عدد من الحالات التي فاق دخل أصحابها 24 ألف دينار، أما البيوت القصديرية فقد عبر المتحدث عن أمله في أن ترد مصالح الولاية على المطالب المتمثلة في ترحيل قاطني الأحياء القصديرية.