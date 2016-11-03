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إجلاء مفاجئ لترامب من منصة خلال تجمع في نيفادا
أجلت الأجهزة الأمنية، السبت، المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب من على منصة خلال تجمع في رينو في ولاية نيفادا غربي الولايات المتحدة، ليعود إليها مجدداً بعد لحظات، وذلك إثر إنذار كاذب بوجود رجل مسلح.
وأعلن جهاز الأمن السري الأمريكي، مساء السبت، أنه لم يتم العثور على أي سلاح في مكان التجمع الانتخابي.
وقد ألقي القبض فوراً على شخص من بين الحشد بعد أن صرخ "سلاح".
وأشار جهاز الأمن السري الأمريكي المكلف أمن الرئيس الأمريكي والمرشحين إلى البيت الأبيض، إلى أنه "لم يتم العثور على أي سلاح بعد تفتيش كامل لـ(هذا) الشخص والمكان المجاور" حيث كان يقف، وذلك بعد أن كان ورد تحذير من جانب شهود عيان في الحشد المشارك بالتجمع.
وبعد تأمين الحماية له، عاد ترامب إلى المنصة وسط هتافات الجمهور، وصرح "ما من أحد قال إن (الأمر) سيكون سهلاً بالنسبة إلينا، لكن لن يتم إيقافنا أبداً".
وأضاف المرشح الجمهوري: "أريد أن أشكر الجهاز (الأمني) السري. هؤلاء الرجال رائعون".
وبدا في بادئ الأمر أن هناك شجاراً في صفوف الحشد، فأقدم عنصران أمنيان على إبعاد ترامب عن المنصة، لكنه عاد وأكمل خطابه بعد القبض على أحد المشتبه بهم.
وكان مراسل شبكة "سي إن إن" قد تحدث عن معلومات مفادها أن هناك مسلحاً بين الحشود.
وأظهرت لقطات تلفزيونية رجلاً أبيض مشتبهاً به موضوعاً على الأرض وتقوم الشرطة بتفتيشه، قبل اقتياده بعيداً عن مكان التجمع.
وفي بيان أصدره بعد وقت قصير من الحادثة، شكر قطب العقارات جهاز الأمن السري وقوات الأمن في رينو وولاية نيفادا على "الاستجابة السريعة والمهنية".
ووجه المرشح الجمهوري الذي سيواجه منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية، الثلاثاء، الشكر أيضاً إلى "آلاف الأشخاص الذين كانوا موجودين (في التجمع) على دعمهم المدهش" له.
بلقاسم - الجزائر2016/11/06 على 09:541
....الأمن للجميع.....والإرهاب ينبت وينمو كالفطريات السامة ...في كل وقت وزمان وفي أي مكان ... ويتسمم منه أي كان....فالحيطة والحذر منه واجب وأكيد........