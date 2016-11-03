اغتيال جندي تونسي داخل منزله

أ ف ب - الشروق أونلاين

أفاد التلفزيون الرسمي، مساء السبت، بأن جندياً تونسياً اغتيل بأيدي "مجموعة من الأفراد" داخل منزله، على مقربة من جبل مغيلة وسط غرب البلاد.

وأوضح التلفزيون الرسمي، إنه لم يعرف بعد عدد المهاجمين وهوياتهم.

ونقل عن المتحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي قوله، إن وحدات الجيش والحرس الوطني بدأت عمليات البحث عن هؤلاء.

ولم تقدم السلطات التونسية أي تعليق إضافي.

وتواجه تونس منذ 2011 خطر جماعات جهادية نفذ عناصرها اعتداءات وهجمات أودت بحياة عشرات الشرطيين والعسكريين والمدنيين والسياح الأجانب.

وتبنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عدداً من هذه الهجمات، لكن الهجمات الرئيسية التي أدت إلى مقتل 72 شخصاً هم 59 سائحاً و13 رجل أمن في 2015 تبناها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتشدد.

وأدت هذه الهجمات إلى إضعاف الاقتصاد التونسي الذي دخل في أزمة منذ أطاحت ثورة مطلع 2011 نظام الرئيس زين العابدين بن علي.