سوق دبي ببلدية باب الزوار باعة الطاولات الفوضويين يعودون إلى النشاط

عادت بعض الأسواق الفوضوية ببلديات العاصمة إلى النشاط مجددا، على غرار سوق دبي الذي استأنف بائعون فوضويون نشاطهم به، بعدما قامت مصالح البلدية بطردهم وهدم طاولاتهم منذ نصف عام تقريبا، على خلفية الحملة التي شنتها مصالح الولاية لطرد الباعة الفوضويين، تطبيقا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

واستحسن بعض المواطنين الذين تحدثت معهم "الشروق" بسوق دبي بباب الزوار عودة هؤلاء الباعة، باعتبار أن السلع المعروضة فيه تباع بأسعار معقولة، مقارنة بتلك المعروضة في المتاجر، حيث عبرت السيدة أمينة عن استحسانها لعودة طاولات الباعة كون أسعار هذه الأخيرة جد معقولة ومناسبة لكل العائلات، مؤكدة أن أغلب الزوار يأتون من أجله لاقتناء مختلف حاجياتهم، على غرار الأواني والملابس وغيرها، مضيفة أن سوق دبي له مكانة كبيرة لدى السكان، حيث أنه يعرف حركية دائمة لا تنقطع حتى يوم الجمعة، كما يعرف هذا الفضاء التجاري إقبالا مكثفا من قبل العائلات.

من جهتهم عبر مواطنون آخرون عن استيائهم وتذمرهم الشديدين من عودة هؤلاء الباعة، باعتبار أن نشاطهم "الفوضوي" يشوّه منظر الحي ويعرقل حركة السير، كما أن سلعهم والمنتجات التي يعرضونها غير مضمونة، ناهيك عن الفوضى العارمة التي يشهدها السوق والتي تؤدي إلى وقوع عمليات سرقة وشجارات.

أما الباعة الفوضويون، فأشاروا إلى أن مصالح ولاية الجزائر لم تعوضهم بعدما طردتهم، مؤكدين أن هذا العمل هو مصدر رزقهم الوحيد الذي يقتاتون منه، وحسبهم، فإنهم مجبرون على مزاولة نشاطهم بعد أن ظلوا أكثر من 6 أشهر يعيشون معاناة حقيقية في ظل غياب وتجاهل المسؤولين المحليين من خلال الوعود التي قطعوها لهم، حيث اعتبروها وعودا كاذبة على حد قولهم.