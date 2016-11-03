بعد استشارة الرئاسة 70 حزبا رسميا.. دربال على رأس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات

عين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عبد الوهاب دربال، الأحد، على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أنه "طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور وبأمر من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قام ديوان الرئاسة كتابيا باستشارة مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة وعددها 70 بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أنه "عند انقضاء الأجل المحدد تلقى ديوان رئاسة الجمهورية 60 ردا أعلن فيها 47 حزبا سياسيا صراحة موافقتهم على الاقتراح الصادر عن رئيس الدولة، فيما أبدت 9 أحزاب أخرى تحفظات باعتبار أنها طلبت وضع هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات وقد أبدت 4 أحزاب أخرى اعتراضات سياسية على كامل المسعى المنتهج من طرف السلطات الوطنية".

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وخلصت رئاسة الجمهورية إلى أنه "يتجلى من ذلك أن التحفظات أو الاعتراضات الواردة من بعض الأحزاب لا تندرج في سياق المادة 194 من الدستور في حين أن غالبية التشكيلات السياسية التي تمت استشارتها تؤيد اقتراح رئيس الدولة".