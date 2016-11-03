قتيلان في حادث مرور بمعسكر

توفي شخصان، الأحد، في حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 4 بين منطقتي عقاز وزغلول بولاية معسكر.

واوضح المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية، الملازم طاهر مهني، أن الحادث وقع حوالي الساعة الخامسة والنصف من صباح الأحد، نتيجة انزلاق سيارة سياحية كان على متنها الضحيتان وهما شابين يبلغان من العمر 22 سنة واصطدامها بشجرة على حافة الطريق.

وقد توفي الشابان بعين المكان ليتم تحويل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بمدينة سيق فيما فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.